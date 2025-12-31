onedio
2026 Koç Burcu Yıllık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
2026, Yıllık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Her şeyin başı sağlık diyenler buraya: Yıl boyunca doğrudan bedeninize etki edecek bazı gezegen hareketleri söz konusu olacak. Bu yüzden 2026 yılında medikal astrolojiye göre, farklı organlara etki eden gezegen hareketlerini sizin için inceledik. Peki, 2026 yılının şifalı enerjisi Koç ve yükselen Koç burçlarını bulacak mı? Bu yıl sağlığınız nasıl olacak? 2026 yılında nelere dikkat etmeli, hangi alışkanlıkları hayatınıza dahil etmelisiniz?

İşte, 2026 yılına özel medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu yıl şifası ile geliyor! Özellikle de Plüton’un Kova burcundaki konumu ve Şubat ayından itibaren yıl sonuna dek etkisini hissedeceğin Satürn ile Neptün etkileşimi kaygılardan uzaklaşmanı sağlıyor. Sürekli düşünen zihnin, 2025 yılında kronik stres ve yorgunlukla başa çıkan bedenin şimdi rahat bir nefes alacak. Mali kaygıların dahi azalacağı 2026 yılında iç huzur ile dolmak genel anlamda sağlığına olumlu etki edecek. 

Yılın ikinci yarısında ise kendine biraz daha fazla dikkat etmelisin! Zira, Ağustos ayındaki Güneş tutulması dolaşım sistemine etki edebilir. Bu yüzden Temmuz ayından itibaren yoğun iş temponu ve spor faaliyetlerini biraz azaltabilirsin, belki de! Yaz aylarında kafein tüketimi konusunda da hassas ol. Hele bir de sıcak yaz günlerinde sağlıklı beslenmeye odaklanarak detoksu bir dene deriz. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
