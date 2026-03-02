onedio
Meksika’da Kaos, ABD’de Savaş: 2026 Dünya Kupası İptal mi Edilecek?

Meksika'da Kaos, ABD'de Savaş: 2026 Dünya Kupası İptal mi Edilecek?

Ali Can YAYCILI
02.03.2026 - 07:50
02.03.2026 - 07:50

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez üç ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklığıyla 'kardeşlik' teması altında planlanmıştı. Ancak turnuvaya kısa bir süre kala dünya, bambaşka bir gerçekliğe uyandı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar ve Meksika’nın iç bölgelerinde tırmanan kartel savaşları, 'Yüzyılın Kupası'nı bir güvenlik kabusuna dönüştürdü. Futbolun birleştirici gücü, ağır siyasi krizler ve can güvenliği endişesiyle test ediliyor.

Kısa bir süre öncesine kadar üç ülkenin el ele vererek düzenleyeceği bu dev organizasyon, küresel bir kutlama olarak görülüyordu.

Kısa bir süre öncesine kadar üç ülkenin el ele vererek düzenleyeceği bu dev organizasyon, küresel bir kutlama olarak görülüyordu.

Ancak bugün, ABD’nin Orta Doğu’da doğrudan bir savaşın tarafı olması, turnuvanın ruhunu temelinden sarstı. Washington’un İsrail ile birlikte İran’a karşı başlattığı askeri hamleler, sadece siyasi dengeleri değil, futbolun lojistik haritasını da değiştirdi.

Maçların büyük bir kısmına ev sahipliği yapacak olan ABD şehirlerinde, savaşın yarattığı terör endişesi en üst seviyeye çıkmış durumda. Federal yetkililer, stadyumların çevresindeki güvenlik önlemlerini 'savaş dönemi protokolü' seviyesine çıkardı. Turistlerin ve taraftarların 'Hedef olur muyuz?' korkusu, bilet iadelerini şimdiden gündeme getirmeye başladı.

Meksika: Tribünlerin ötesinde kartel savaşı!

Meksika: Tribünlerin ötesinde kartel savaşı!

Kupanın bir diğer ortağı Meksika’da ise durum farklı ama bir o kadar vahim. Ülkenin çeşitli eyaletlerinde şiddetini artıran kartel savaşları, hükümetin kontrolünü zorluyor. Taraftarların şehirler arası seyahat rotaları üzerinde yaşanan çatışmalar, FIFA’yı ve yerel yetkilileri köşeye sıkıştırmış durumda. Futbolseverlerin güvenle seyahat edemediği bir ülkede Dünya Kupası heyecanı, yerini endişeli bir bekleyişe bıraktı.

Gündemin en sıcak maddesi ise spor dünyasını sarsacak cinsten: İran Milli Takımı'nın çekilme ihtimali.

Gündemin en sıcak maddesi ise spor dünyasını sarsacak cinsten: İran Milli Takımı'nın çekilme ihtimali.

Fikstür gereği maçlarını ABD topraklarında oynaması gereken İran için bu durum bir spor müsabakasından çok, bir diplomatik imkansızlık haline geldi. İran cephesinden gelen sinyaller, oyuncuların ve teknik heyetin can güvenliğinin garanti edilemeyeceği yönünde. Eğer İran turnuvadan çekilirse, bu durum FIFA tarihinin en büyük krizlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.

FIFA ne yapacak?

FIFA ne yapacak?

FIFA’nın ilk önceliği turnuvayı yerinde tutmak. Şu an masadaki ilk plan, maçların oynanacağı şehirleri adeta birer 'yüksek güvenlikli fanus' haline getirmek.

Askeri Koruma: ABD’deki maçlar için sadece polis değil, Ulusal Muhafızlar’ın stadyum çevresinde konuşlanması planlanıyor.

Kartel Bölgesine 'Cerrahi' Müdahale: Meksika hükümeti ile yapılan özel anlaşmalarla, maçların oynanacağı Guadalajara, Monterrey ve Mexico City’de 'Güvenli Koridorlar' oluşturulacak. Taraftarlar havalimanından stadyuma zırhlı araçlar ve helikopter desteğiyle taşınabilir.

Eğer Meksika’daki kartel savaşları kontrol edilemez bir noktaya gelirse, FIFA’nın 6.9 numaralı 'Mücbir Sebep' (Force Majeure) maddesi devreye giriyor. Sorunların önlenemez boyuta gelmesi halinde, Meksika’da oynanması planlanan 13 maçın, halihazırda altyapısı hazır olan Dallas (AT&T Stadium) veya Vancouver (BC Place) gibi şehirlere kaydırılması planlanıyor.

Eğer İran Dünya Kupası’ndan çekilirse, yerine Asya elemelerinde en yüksek puanı alan ama elenen takım (şu anki projeksiyonlara göre Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak) davet edilecek. İran milli takımının can güvenliği için maçların ABD yerine Kanada’nın daha izole bölgelerinde veya tamamen tarafsız bir bölgede oynanması bile tartışılıyor. Ancak ABD’nin savaşın tarafı olması, bu düğümü daha da zorlaştırıyor.

Eğer 2026 Haziran ayı geldiğinde savaş ve şiddet dinmezse, masadaki en radikal plan ise turnuvayı 2027 yazına ertelemek olur.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
