Meksika’da Kaos, ABD’de Savaş: 2026 Dünya Kupası İptal mi Edilecek?

Ancak bugün, ABD’nin Orta Doğu’da doğrudan bir savaşın tarafı olması, turnuvanın ruhunu temelinden sarstı. Washington’un İsrail ile birlikte İran’a karşı başlattığı askeri hamleler, sadece siyasi dengeleri değil, futbolun lojistik haritasını da değiştirdi.

Maçların büyük bir kısmına ev sahipliği yapacak olan ABD şehirlerinde, savaşın yarattığı terör endişesi en üst seviyeye çıkmış durumda. Federal yetkililer, stadyumların çevresindeki güvenlik önlemlerini 'savaş dönemi protokolü' seviyesine çıkardı. Turistlerin ve taraftarların 'Hedef olur muyuz?' korkusu, bilet iadelerini şimdiden gündeme getirmeye başladı.