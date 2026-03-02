Almanya, İngiltere ve Fransa da Olaya Dahil Oldu! E3 Ülkelerinden İran’ın Saldırılarına Ortak Açıklama
Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, İran’ın bölge ülkelerini hedef alan orantısız ve ayrım gözetmeyen misilleme saldırılarına tepki gösterilerek, 'Çıkarlarımızı ve bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğini korumak amacıyla, İran’ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini desteklemek de dâhil olmak üzere adımlar atacağız' denildi.
Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemelerle ilgili ortak bir açıklama yayınladı.
