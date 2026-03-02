onedio
Almanya, İngiltere ve Fransa da Olaya Dahil Oldu! E3 Ülkelerinden İran’ın Saldırılarına Ortak Açıklama

Almanya, İngiltere ve Fransa da Olaya Dahil Oldu! E3 Ülkelerinden İran'ın Saldırılarına Ortak Açıklama

Ali Can YAYCILI
02.03.2026 - 06:52

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, İran’ın bölge ülkelerini hedef alan orantısız ve ayrım gözetmeyen misilleme saldırılarına tepki gösterilerek, 'Çıkarlarımızı ve bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğini korumak amacıyla, İran’ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini desteklemek de dâhil olmak üzere adımlar atacağız' denildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemelerle ilgili ortak bir açıklama yayınladı.

İran’ın saldırılarından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, 'E3 liderleri, İran’ın ilk ABD ve İsrail askeri operasyonlarına katılmayan ülkeler dahil bölge ülkelerine karşı başlattığı ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırıları karşısında dehşete düşmüştür. İran’ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit etmektedir' denildi. 

İran kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı tedbir alınacağı belirtilerek, 'Çıkarlarımızı ve bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğini korumak amacıyla, İran’ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini desteklemek de dâhil olmak üzere adımlar atacağız' ifadelerine yer verildi. E3 ülkelerinin bu konuda ABD ve bölgedeki müttefikleri ile işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
