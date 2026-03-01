İran Resmen Duyurdu: Ali Hamaney Hayatını Kaybetti

İran devlet televizyonunda sunucu, gözyaşları içinde Ali Hamaney’in şehit edildiğini açıkladı. “Velayeti Fakih Seyyid Ali Hamaney şehit edildi.” ifadeleri sonrasında ülkede 40 günlük yas ilan edildiği duyuruldu. Ayrıca 1 haftalık resmî tatil olduğu da açıklandı.

Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi ise “İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinin en şiddetli taarruz operasyonu, birkaç dakika içinde işgal altındaki topraklara ve Amerikalı teröristlerin üslerine yönelik başlayacaktır.” açıklamasında bulundu.