İran Resmen Duyurdu: Ali Hamaney Hayatını Kaybetti
Dün başlayan ABD ile İsrail saldırılarında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in resmi konutu da hedef alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney’in öldürüldüğünü açıklamış ancak İran kaynakları iddiaları yalanlamıştı. İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada Ali Hamaney’in saldırıda şehit düştüğü duyuruldu. İran’da 40 günlük yas ilan edilirken, Devrim Muhafızları “Tarihin en şiddetli taarruz operasyonuna başlayacağız.” açıklamasında bulundu.
ABD ve İsrail, İran’a yönelik ortaklaşa askeri operasyon başlatmış ve ilk saldırıda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutu da hedef alınmıştı.
Ali Hamaney'in öldürüldüğünün açıklandığı anlar 👇
