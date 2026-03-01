onedio
İran Resmen Duyurdu: Ali Hamaney Hayatını Kaybetti

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 08:11

Dün başlayan ABD ile İsrail saldırılarında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in resmi konutu da hedef alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney’in öldürüldüğünü açıklamış ancak İran kaynakları iddiaları yalanlamıştı. İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada Ali Hamaney’in saldırıda şehit düştüğü duyuruldu. İran’da 40 günlük yas ilan edilirken, Devrim Muhafızları “Tarihin en şiddetli taarruz operasyonuna başlayacağız.” açıklamasında bulundu.

ABD ve İsrail, İran’a yönelik ortaklaşa askeri operasyon başlatmış ve ilk saldırıda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutu da hedef alınmıştı.

İran devlet televizyonunda sunucu, gözyaşları içinde Ali Hamaney’in şehit edildiğini açıkladı. “Velayeti Fakih Seyyid Ali Hamaney şehit edildi.” ifadeleri sonrasında ülkede 40 günlük yas ilan edildiği duyuruldu. Ayrıca 1 haftalık resmî tatil olduğu da açıklandı.

Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi ise “İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinin en şiddetli taarruz operasyonu, birkaç dakika içinde işgal altındaki topraklara ve Amerikalı teröristlerin üslerine yönelik başlayacaktır.” açıklamasında bulundu.

Ali Hamaney'in öldürüldüğünün açıklandığı anlar 👇

