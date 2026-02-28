İran, İsrail ve ABD Arasındaki Savaşta 24 Saatte Neler Yaşandı?

Trump, Hamaney’in “ABD istihbaratından” ve “ileri takip sistemlerinden” kaçamadığını belirterek, “İsrail ile yakın koordinasyon içinde hareket ederek, kendisi veya yanında ölen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu” dedi.

İran halkına da seslenen Trump, “Bu, İran’ın kendi ülkesini geri kazanması için tek ve en büyük fırsattır” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun “artık savaşmak istemediğini” öne süren Trump, “Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama ileride onları yalnızca ölüm bekliyor” mesajını paylaştı.

ABD ile İsrail’in operasyonlarının bir süre daha sürebileceğini vurgulayan Trump, saldırıların “gerekli olduğu müddetçe devam edeceğini” söyledi.