onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran, İsrail ve ABD Arasındaki Savaşta 24 Saatte Neler Yaşandı?

İran, İsrail ve ABD Arasındaki Savaşta 24 Saatte Neler Yaşandı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 02:03

İran ve İsrail arasındaki gerilim, sabahın ilk saatlerinde patlama sesleriyle yeniden alevlendi. İsrail’in İran’a başlattığı operasyon ve Tahran’daki hedeflere yönelik saldırılar sonrası İran, kapsamlı bir misilleme dalgası başlattı; ABD ve İsrail’in bölgedeki üsleri, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve Dubai ile Suudi Arabistan’daki hedeflerin vurulmasıyla çatışmalar hız kazandı. Olaylar, İran lideri Ali Hamaney’in durumu ve 2026 Dünya Kupası’na katılımın belirsizliği gibi önemli iddialarla birleşirken, bölgedeki kriz uluslararası arenada büyük endişe yaratıyor.

İşte günden öne çıkan detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günün ilk saatlerinde İran'da patlama sesleriyle başladı savaş.

Günün ilk saatlerinde İran'da patlama sesleriyle başladı savaş.

İsrail İran'a saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz 'İran'a önleyici saldırı başlattık' açıklamasında bulundu. İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Katz, İsrail genelinde derhal geçerli olmak üzere özel bir olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi.

Trump'tan ilk açıklama "ölüm" oldu: "Ölümle yüzleşirsiniz"

Trump'tan ilk açıklama "ölüm" oldu: "Ölümle yüzleşirsiniz"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi. Azizi, 'Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak” ifadelerini kullandı.

İsrail resmi TV kanalı Kanal 12, Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını bildirdi. Üst düzey yöneticilerin hedef alındığı vurgulanırken başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a saldırısınına ardından açıklama yaptı. Trump, şu ifadeleri kullandı:

ABD ordusu İran’a yönelik operasyon başlattı. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi ABDlilere ölüm sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik. Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak. İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak. Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz ya da ölümle yüzleşirsiniz.'

İran sabahın ilk saatlerinde misilleme dalgası başlattı. ABD'ye ait bölgedeki üsler vurulmaya başlandı.

İran sabahın ilk saatlerinde misilleme dalgası başlattı. ABD'ye ait bölgedeki üsler vurulmaya başlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarına yanıt olarak ülkeye yönelik kapsamlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının 'ilk dalgasını' başlattığını duyurdu.

ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üsleri ile İsrail'in askeri merkezlerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu. İran’ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme dalgasında, Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD 5. Filosu’nun bulunduğu üs yeniden hedef alındı.

Akşam saatleri de hareketli geçti. Sırasıyla şu gelişmeler yaşandı:

Akşam saatleri de hareketli geçti. Sırasıyla şu gelişmeler yaşandı:

  • İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu; boğazdan hiçbir gemi geçemeyecek.

  • Dubai’de patlamalar yaşandı; görgü tanıkları çok sayıda büyük patlama olduğunu aktardı.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), durum nedeniyle acil toplantı kararı aldı.

  • İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıları ülke egemenliğine saldırı olarak nitelendirip BM’den önlem talep etti.

  • İsrail ordusu, İran’dan 12’nci dalga füze saldırısının başladığını ve ülke genelinde alarmların aktif olduğunu duyurdu.

  • Ürdün’de de alarmlar devreye girdi.

  • ABD uydu görüntülerinde, Hamaney’in Tahran’daki yerleşkesinde ağır hasar oluştuğu görüldü.

  • İran Dışişleri Bakanı, Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın hâlâ hayatta olduğunu açıkladı.

  • Hürmüzgan eyaletindeki Minab’daki ilkokula saldırıda hayatını kaybeden öğrenci sayısı 150’ye yükseldi; önceki açıklamada 51 kişi verilmişti.

İran, Amerika'da oynanacak Dünya Kupası'na katılmama kararı aldı.

İran, Amerika'da oynanacak Dünya Kupası'na katılmama kararı aldı.

2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan İran, tüm grup maçlarını ABD’de oynayacak: 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda, 21 Haziran’da aynı şehirde Belçika ve 26 Haziran’da Seattle’da Mısır karşısında. Ligler askıya alındı, turnuva tehlikeye girdi. İran Cumhurbaşkanı, “Bugünkü gelişmeler ve ABD saldırıları nedeniyle Dünya Kupası’na katılmamız zor görünüyor, karar spor yetkililerinin” dedi. İran Futbol Federasyonu Başkanı ise liglerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hamaney'in hayatta olup olmadığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Hamaney'in hayatta olup olmadığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tahran’daki saldırının hedefinde İran lideri Ali Hamaney’in bulunduğunu ve öldüğüne dair güçlü işaretler olduğunu öne sürdü. Üst düzey bir İsrailli yetkili de Reuters’a, Hamaney’in saldırıda yaşamını yitirdiğini ve naaşına ulaşıldığını iddia etti. İsrail medyası, ABD Büyükelçisi aracılığıyla bu bilgiyi paylaştı. Ancak Hamaney’in ofisi iddiaları yalanlayarak ABD ve İsrail’i psikolojik savaş yürütmekle suçladı. Netanyahu, operasyonların gerekli olduğu sürece devam edeceğini belirtti ve İran halkına rejim değişikliği çağrısı yaptı.

Trump, Hamaney'in öldüğünü açıkladı.

Trump, Hamaney'in öldüğünü açıkladı.

Trump, Hamaney’in “ABD istihbaratından” ve “ileri takip sistemlerinden” kaçamadığını belirterek, “İsrail ile yakın koordinasyon içinde hareket ederek, kendisi veya yanında ölen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu” dedi.

İran halkına da seslenen Trump, “Bu, İran’ın kendi ülkesini geri kazanması için tek ve en büyük fırsattır” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun “artık savaşmak istemediğini” öne süren Trump, “Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama ileride onları yalnızca ölüm bekliyor” mesajını paylaştı.

ABD ile İsrail’in operasyonlarının bir süre daha sürebileceğini vurgulayan Trump, saldırıların “gerekli olduğu müddetçe devam edeceğini” söyledi.

Dubai Havalimanı vuruldu, Burj Khalifa yakınlarına füze düştü.

Dubai Havalimanı vuruldu, Burj Khalifa yakınlarına füze düştü.

Reuters haberine göre İran, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı.

Reuters haberine göre İran, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı.

Aynı saatlerde İran'ın Dubai'deki ikonik Burj al-Arab oteline dron saldırısı düzenlediğine dair haberler de ajanslardan geçti. 

Yine 01.58'de Reuters, İran'ın farklı bölgelerinde hükümet karşıtı protestoların başladığını duyurdu.

Trump'ın açıklamasının ardından Hamaney'in sosyal medya hesabından bu paylaşım yapıldı.

Trump'ın açıklamasının ardından Hamaney'in sosyal medya hesabından bu paylaşım yapıldı.

Gazeteci Savash Porgham, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: 

'İran Rehberi Hamaneyi’nin resmî sayfası üzerinden yayınlanan bu görselle aslında Hameneyi’nin öldüğü dolaylı olarak kabul ediliyor ve tüm hesaplar bunu paylaşıyor. Başlıkta Hz. Ali’nin Haydar lakabına referans var. Bir şiir yazılı:

“Firavun’a söyle, Musa Nil’e doğru geliyor

Ali Zülfikarıyla İsrail’e geliyor”

Resimde füzelerle birlikte yüzü kapalı ve elinde Zülfikar kılıcı olan biri var ve Hameneyi’yi temsil ediyor. Burada İsrail’e Zülfikarla giden Ali’den kasıt da öldürülmüş olan Ali Hameneyi…'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın