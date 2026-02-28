İran, İsrail ve ABD Arasındaki Savaşta 24 Saatte Neler Yaşandı?
İran ve İsrail arasındaki gerilim, sabahın ilk saatlerinde patlama sesleriyle yeniden alevlendi. İsrail’in İran’a başlattığı operasyon ve Tahran’daki hedeflere yönelik saldırılar sonrası İran, kapsamlı bir misilleme dalgası başlattı; ABD ve İsrail’in bölgedeki üsleri, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve Dubai ile Suudi Arabistan’daki hedeflerin vurulmasıyla çatışmalar hız kazandı. Olaylar, İran lideri Ali Hamaney’in durumu ve 2026 Dünya Kupası’na katılımın belirsizliği gibi önemli iddialarla birleşirken, bölgedeki kriz uluslararası arenada büyük endişe yaratıyor.
İşte günden öne çıkan detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günün ilk saatlerinde İran'da patlama sesleriyle başladı savaş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump'tan ilk açıklama "ölüm" oldu: "Ölümle yüzleşirsiniz"
İran sabahın ilk saatlerinde misilleme dalgası başlattı. ABD'ye ait bölgedeki üsler vurulmaya başlandı.
Akşam saatleri de hareketli geçti. Sırasıyla şu gelişmeler yaşandı:
İran, Amerika'da oynanacak Dünya Kupası'na katılmama kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamaney'in hayatta olup olmadığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Trump, Hamaney'in öldüğünü açıkladı.
Dubai Havalimanı vuruldu, Burj Khalifa yakınlarına füze düştü.
Reuters haberine göre İran, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı.
Trump'ın açıklamasının ardından Hamaney'in sosyal medya hesabından bu paylaşım yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın