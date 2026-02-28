ABD ve İsrail Saldırıları Sonrası İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapattı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. İran’ın Orta Doğu’daki ABD üslerini ve İsrail’i füzelerle hedef almasının ardından çatışmaların kısa sürede sona ermeyeceği ortaya çıktı.
İran, elindeki en güçlü kozunu sahaya sürdü. İran Devrim Muhafızları, dünya petrol taşımacılığında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu. Devrim Muhafızları, boğazdan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini bildirerek petrol taşımacılığına erişimi engelledi.
Bölgeden son gelişmeler haberimizde...
Hürmüz Boğazı'ndaki kriz birçok alanı etkileyebilir.
Hiçbir geminin geçişine izin verilmeyecek.
Dubai'de de patlamalar duyuruldu.
BMGK acil koduyla toplanacak.
İran'dan gelen saldırıyı İsrail duyurdu.
Anadolu Ajansı 19.21 itibariyle yeni patlamalar olduğunu açıkladı.
AA: ABD'deki uydu görüntülerinde İran lideri Hamaney’in yerleşkesinin yıkıldığı görüldü
AA ve TRT kaynakları İran'da ABD ve İsrail güçlerinin saldırdığı okuldaki acı tabloyu aktardı.
