ABD ve İsrail Saldırıları Sonrası İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapattı

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan ve dünya petrol ile LNG taşımacılığında kritik öneme sahip dar bir su yolu olarak küresel enerji güvenliğinin hassas noktalarından biri. En dar yeri 33 kilometre olan boğaz, başlıca petrol üreticilerini açık denizlere bağlıyor ve alternatif yolların sınırlı olması nedeniyle olası bir kapanma, küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açabiliyor. Uzmanlar, gerilim dönemlerinde boğazla ilgili açıklamaların bile fiyat ve piyasaları etkileyebileceğine dikkat çekiyor.