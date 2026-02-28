onedio
ABD ve İsrail Saldırıları Sonrası İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapattı

Hakan Karakoca
28.02.2026 - 19:40

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. İran’ın Orta Doğu’daki ABD üslerini ve İsrail’i füzelerle hedef almasının ardından çatışmaların kısa sürede sona ermeyeceği ortaya çıktı.

İran, elindeki en güçlü kozunu sahaya sürdü. İran Devrim Muhafızları, dünya petrol taşımacılığında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu. Devrim Muhafızları, boğazdan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini bildirerek petrol taşımacılığına erişimi engelledi.

Bölgeden son gelişmeler haberimizde...

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz birçok alanı etkileyebilir.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan ve dünya petrol ile LNG taşımacılığında kritik öneme sahip dar bir su yolu olarak küresel enerji güvenliğinin hassas noktalarından biri. En dar yeri 33 kilometre olan boğaz, başlıca petrol üreticilerini açık denizlere bağlıyor ve alternatif yolların sınırlı olması nedeniyle olası bir kapanma, küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açabiliyor. Uzmanlar, gerilim dönemlerinde boğazla ilgili açıklamaların bile fiyat ve piyasaları etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Hiçbir geminin geçişine izin verilmeyecek.

İran, saldırılara karşı elindeki en önemli kozunu oynadı. İran Devrim Muhafızları, dünya petrol taşımacılığında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği konusunda gemileri uyardı ve petrol rotalarına erişimi engelledi.

Dubai'de de patlamalar duyuruldu.

Dubai'de de patlama sesleri duyuldu. ABD ve İsrail’in saldırısına karşı İran’ın misilleme hamlelerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlamalar yaşandı. AA’ya konuşan bir görgü tanığı, şehirde çok sayıda büyük patlama olduğunu aktardı.

BMGK acil koduyla toplanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bugün acil toplantı kararı aldı. BM’den yapılan açıklamaya göre, BMGK “Orta Doğu’da durum” gündemiyle New York saatiyle 16.00’da bir araya gelecek; bu Türkiye saatiyle (TSİ) 23.00’e denk geliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in saldırılarını ülke toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali olarak nitelendirerek BM’den acil önlem almasını talep etmişti. İngiltere bu ay BMGK dönem başkanlığı görevini yürütürken, mart ayı dönem başkanlığı yarından itibaren ABD’ye geçiyor.

İran'dan gelen saldırıyı İsrail duyurdu.

İsrail ordusu, İran’dan 12’nci dalga füze saldırısının başladığını ve ülke genelinde alarmların aktif hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin İsrail’e yöneldiği tespit edilirken, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için devrede olduğu bildirildi. Halkın cep telefonlarına gönderilen talimatlara uyulması gerektiği vurgulandı.

Aynı saldırı kapsamında Ürdün’de de alarmların devreye girdiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı 19.21 itibariyle yeni patlamalar olduğunu açıkladı.

AA'nın abonelerine geçtiği haberde, 'ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda yeni patlama meydana geldi' denildi.

AA: ABD'deki uydu görüntülerinde İran lideri Hamaney’in yerleşkesinin yıkıldığı görüldü

ABD’de bugün yayınlanan uydu görüntülerinde, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Tahran’daki yerleşkesinde çok sayıda binanın yıkıldığı ve ağır hasar gördüğü görüldü.

Washington Post’un doğruladığı görüntüler, Airbus Defence and Space tarafından çekildi ve yerleşkenin çevresinde yükselen duman bulutları da dikkat çekti.

Bu sabah ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılarla ilgili bazı haberlerde Hamaney’in öldüğü iddia edilmişti. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, NBC televizyonuna verdiği mülakatta Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hâlâ hayatta olduğunu açıkladı.

AA ve TRT kaynakları İran'da ABD ve İsrail güçlerinin saldırdığı okuldaki acı tabloyu aktardı.

ABD ve İsrail’in saldırısında hedef alınan İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85’e yükseldiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na dayandırılan haberde Minab Savcılığı’nın açıklamasına dayanarak, “Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu”na düzenlenen saldırıda çok sayıda öğrencinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve can kaybının yüksek olduğunu vurguladı.

Daha önce İran devlet televizyonu, saldırıda 51 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

