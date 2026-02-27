onedio
6 Aydır Yoğun Bakımdaydı: Oyuncu İbrahim Yıldız Hayatını Kaybetti

6 Aydır Yoğun Bakımdaydı: Oyuncu İbrahim Yıldız Hayatını Kaybetti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2026 - 23:22

Oyuncu İbrahim Yıldız, başına ağaç düşmesinin ardından 6 aydır yoğun bakımda tutuluyordu. İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefat ettiği öğrenildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi.

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız’dan acı haber geldi.

15 Ağustos günü Orta Mahalle Nur Sokak’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız yaklaşık altı aydır Kartal’daki bir hastanede tedavi görüyordu. Genç oyuncu, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu akşam yakın arkadaşları Burak Can ve Caner Topçu, Yıldız’ı ziyaret etmek üzere hastaneye gitti. Ancak iki isim, hastaneye ulaştıkları anda genç oyuncunun vefat ettiği haberini aldı.

İbrahim Yıldız’ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Oyuncu Caner Topçu, arkadaşı İbrahim Yıldız'ın cenaze detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Caner Topçu, arkadaşı İbrahim Yıldız'ın cenaze detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

