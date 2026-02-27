6 Aydır Yoğun Bakımdaydı: Oyuncu İbrahim Yıldız Hayatını Kaybetti
Oyuncu İbrahim Yıldız, başına ağaç düşmesinin ardından 6 aydır yoğun bakımda tutuluyordu. İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefat ettiği öğrenildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız’dan acı haber geldi.
Oyuncu Caner Topçu, arkadaşı İbrahim Yıldız'ın cenaze detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.
