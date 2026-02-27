Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünün İptaline Yabancı İzleyici de İsyan Etti
TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü son anda iptal etti. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü 6 Mart Cuma akşamına ertelenirken seyirciler sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yaptı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün yayınlanmamasına yabancı seyirciler de tepki gösterdi.
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu akşam (27 Şubat) yayınlanmadı.
İşte Taşacak Bu Deniz'in yayınlanmamasına isyan eden yabancı seyircinin o videosu:
