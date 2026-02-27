Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünün İptaline Yabancı İzleyici de İsyan Etti

Türkiye - Sırbistan maçını yayınlama kararı alan TRT 1, bu nedenle yeni bölüme saatler kala Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün 6 Mart Cuma akşamına ertelendiğini duyurdu. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün iptal edilmesinin ardından seyirciler TRT'yi arayarak yayın için baskı yaparken yabancı seyircilerden de paylaşımlar gecikmedi.

TikTok'ta Taşacak Bu Deniz'in yayınlanmayacağını öğrenen yabancı uyruklu bir seyirci çektiği videoyla isyan etti.