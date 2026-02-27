onedio
Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümünün İptaline Yabancı İzleyici de İsyan Etti

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
27.02.2026 - 21:52

TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü son anda iptal etti. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü 6 Mart Cuma akşamına ertelenirken seyirciler sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yaptı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün yayınlanmamasına yabancı seyirciler de tepki gösterdi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu akşam (27 Şubat) yayınlanmadı.

Türkiye - Sırbistan maçını yayınlama kararı alan TRT 1, bu nedenle yeni bölüme saatler kala Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün 6 Mart Cuma akşamına ertelendiğini duyurdu. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün iptal edilmesinin ardından seyirciler TRT'yi arayarak yayın için baskı yaparken yabancı seyircilerden de paylaşımlar gecikmedi.

TikTok'ta Taşacak Bu Deniz'in yayınlanmayacağını öğrenen yabancı uyruklu bir seyirci çektiği videoyla isyan etti.

İşte Taşacak Bu Deniz'in yayınlanmamasına isyan eden yabancı seyircinin o videosu:

