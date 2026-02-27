İstanbul-Tahran Uçuşları İptal Edildi mi? THY’den İran Seferleri Açıklaması

ABD ile İran arasında müzakereler devam ediyor. Dünya olası bir operasyon ihtimaline karşı diken üstündeyken ABD Başkanı Donald Trump’tan İran açıklaması geldi. İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını dile getiren Trump, anlaşma yapmak istediğini kaydetti. Ancak Trump, İran’a yönelik tehditte bulunarak “İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir. İran'a askeri güç kullanmak istemiyorum ama bazen mecbur kalıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından ABD’nin olası bir operasyon ihtimali nedeniyle İstanbul-Tahran uçuşlarının iptal edildiği ileri sürüldü.

Söz konusu iddia sosyal medyada yayılınca Türk Hava Yolları'ndan (THY) açıklama geldi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, X hesabından iddiaları yalanladı.