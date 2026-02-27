onedio
İstanbul-Tahran Uçuşları İptal Edildi mi? THY’den İran Seferleri Açıklaması

Dilara Şimşek
27.02.2026 - 22:10

ABD’nin İran’a yönelik operasyon ihtimalinin ardından THY, Pegasus ve AJet’in İstanbul-Tahran uçuşlarının iptal edildiği ileri sürüldü. Türk Hava Yolları’ndan (THY) İran seferleriyle ilgili açıklama geldi.

İstanbul-Tahran uçuşları iptal mi edildi?

ABD ile İran arasında müzakereler devam ediyor. Dünya olası bir operasyon ihtimaline karşı diken üstündeyken ABD Başkanı Donald Trump’tan İran açıklaması geldi. İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını dile getiren Trump, anlaşma yapmak istediğini kaydetti. Ancak Trump, İran’a yönelik tehditte bulunarak “İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir. İran'a askeri güç kullanmak istemiyorum ama bazen mecbur kalıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından ABD’nin olası bir operasyon ihtimali nedeniyle İstanbul-Tahran uçuşlarının iptal edildiği ileri sürüldü. 

Söz konusu iddia sosyal medyada yayılınca Türk Hava Yolları'ndan (THY) açıklama geldi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, X hesabından iddiaları yalanladı.

THY'den İran seferleri açıklaması.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün'ün açıklaması şöyle oldu:

'İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur.

Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.'

