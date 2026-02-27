Yapay Zeka Krizi Telefon Fiyatlarına Yansıdı: Artık Ucuz Telefon Hayal Olacak

Artan talep karşısında, Asya’daki büyük bellek çipi üreticileri üretim kapasitelerini yapay zekâ sektörüne yönlendirerek dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve akıllı telefon gibi tüketici elektroniğine ayrılan payı azalttı.

IDC, sıkıntının kalıcı etkiler yaratabileceğini ve özellikle Android işletim sistemini kullanan küçük üreticileri zorlayacağını vurguladı. Apple ve Samsung gibi büyük şirketlerin ise etkilenmenin sınırlı olması sayesinde pazar paylarını artırma fırsatı bulabileceği öngörülüyor. Analistler ve teknoloji yöneticileri, bellek çipi arz sıkıntısının gelecek yıla kadar devam edebileceği konusunda uyarıyor. Tesla CEO’su Elon Musk da ocak ayında yaptığı bir bilanço toplantısında, sınırlı çip arzının şirketin büyümesi için en büyük zorluklardan biri olabileceğini belirterek, tedarik güvenliğini sağlamak amacıyla kendi çip üretim tesislerine yatırım yapabileceklerini ifade etti.