onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yapay Zeka Krizi Telefon Fiyatlarına Yansıdı: Artık Ucuz Telefon Hayal Olacak

Yapay Zeka Krizi Telefon Fiyatlarına Yansıdı: Artık Ucuz Telefon Hayal Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.02.2026 - 22:13

Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme, küresel bellek çipi arzını kısıtlayarak akıllı telefon sektöründe maliyetleri yükseltti. IDC verilerine göre, bu yıl ortalama telefon fiyatı yüzde 14 artarak 523 dolara ulaşacak ve 100 dolar altı cihaz üretimi fiilen sona erecek. Krizin 2026’da satışları son on yılın en düşük seviyelerine çekmesi beklenirken, küçük üreticilerin bundan daha fazla etkilenebileceği öngörülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kriz cihazları daha pahalı hale getirecek.

Kriz cihazları daha pahalı hale getirecek.

Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı yükseliş, hafıza çiplerinde küresel bir kıtlık yaratarak akıllı telefon fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Boston merkezli teknoloji araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan yeni rapor, krizin üreticiler üzerinde büyük baskı oluşturacağını ve cihazların daha pahalı hale gelmesine neden olacağını ortaya koydu. IDC’de mobil cihaz araştırmalarını yürüten Francisco Jeronimo, perşembe günü yayımlanan raporda, “Karşılaştığımız durum geçici bir sıkışma değil; hafıza tedarik zincirinden kaynaklanan ve tüm tüketici elektroniği sektörüne dalga dalga yayılan tsunami benzeri bir şok” diyerek krizin boyutunu vurguladı.

Bellek çiplerine ihtiyaç arttıkça fiyatlar yükselecek.

Bellek çiplerine ihtiyaç arttıkça fiyatlar yükselecek.

Rapora göre, akıllı telefonların ortalama satış fiyatının bu yıl yüzde 14 artarak 523 dolara yükselmesi bekleniyor. Üreticilerin artık 100 doların altındaki modelleri üretmesi mümkün görünmüyor. IDC ayrıca, 2026’da küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 12,9 düşerek 1,12 milyar adede gerileyeceğini ve bunun son on yılın en düşük seviyesi olacağını öngörüyor. Yarı iletken krizinin kaynağı ise, yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artış ve bellek çiplerine yoğun talep oluşturan veri merkezi kurulumlarındaki patlama olarak gösteriliyor.

Gelecek yıl kriz daha da büyüyecek.

Gelecek yıl kriz daha da büyüyecek.

Artan talep karşısında, Asya’daki büyük bellek çipi üreticileri üretim kapasitelerini yapay zekâ sektörüne yönlendirerek dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve akıllı telefon gibi tüketici elektroniğine ayrılan payı azalttı. 

IDC, sıkıntının kalıcı etkiler yaratabileceğini ve özellikle Android işletim sistemini kullanan küçük üreticileri zorlayacağını vurguladı. Apple ve Samsung gibi büyük şirketlerin ise etkilenmenin sınırlı olması sayesinde pazar paylarını artırma fırsatı bulabileceği öngörülüyor. Analistler ve teknoloji yöneticileri, bellek çipi arz sıkıntısının gelecek yıla kadar devam edebileceği konusunda uyarıyor. Tesla CEO’su Elon Musk da ocak ayında yaptığı bir bilanço toplantısında, sınırlı çip arzının şirketin büyümesi için en büyük zorluklardan biri olabileceğini belirterek, tedarik güvenliğini sağlamak amacıyla kendi çip üretim tesislerine yatırım yapabileceklerini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın