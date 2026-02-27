Yapay Zeka Krizi Telefon Fiyatlarına Yansıdı: Artık Ucuz Telefon Hayal Olacak
Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme, küresel bellek çipi arzını kısıtlayarak akıllı telefon sektöründe maliyetleri yükseltti. IDC verilerine göre, bu yıl ortalama telefon fiyatı yüzde 14 artarak 523 dolara ulaşacak ve 100 dolar altı cihaz üretimi fiilen sona erecek. Krizin 2026’da satışları son on yılın en düşük seviyelerine çekmesi beklenirken, küçük üreticilerin bundan daha fazla etkilenebileceği öngörülüyor.
Kriz cihazları daha pahalı hale getirecek.
Bellek çiplerine ihtiyaç arttıkça fiyatlar yükselecek.
Gelecek yıl kriz daha da büyüyecek.
