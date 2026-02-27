onedio
YouTuber Enes Batur’un Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Ali Can YAYCILI
27.02.2026 - 10:14 Son Güncelleme: 27.02.2026 - 10:33

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonları kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan Youtuber Enes Batur’un yasaklı madde testi saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.

Enes Batur’un yasaklı madde sonucu çıktı.

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen YouTuber Enes Batur ülkeye döner dönmez İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enes Batur'un yasaklı madde testi sonucu çıktı. Enes Batur’un testi saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.

