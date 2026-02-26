onedio
Taylor Swift’in Makyajsız Hali Dikkat Çekti

Taylor Swift'in Makyajsız Hali Dikkat Çekti

26.02.2026 - 12:36

Müzik dünyasının tartışmasız en güçlü kadın figürlerinden biri olan Taylor Swift, bu kez doğal haliyle gündeme geldi. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem tarzı hem de imza kırmızı rujuyla hafızalara kazınan Swift, milyonlar tarafından dinlenmeye ve adından bahsettirmeye devam ediyor. Makyajsız ve doğal halini paylaşan şarkıcı sosyal medyada övgü topladı!

Pop müziğin son 15 yılına adını altın harflerle yazdıran Taylor Swift şarkılarıyla listelerden düşmüyor.

Country müzikle başladığı kariyerini global bir pop imparatorluğuna dönüştüren Swift; “Love Story”, “Blank Space”, “Shake It Off” ve “Anti-Hero” gibi hitlerle milyonların kalbini fethetti. Kırdığı rekorlar, kapalı gişe turneleri ve ödül törenlerindeki başarılarıyla müzik endüstrisinin en güçlü kadın figürlerinden biri haline geldi.

Şimdilerde sahne performanslarında ışıltılı kostümleri, kusursuz makyajları ve imza kırmızı ruju ile görmeye alışık olduğumuz Taylor Swift, bu kez makyajsız haliyle gündeme geldi.

Günlük hayatında objektiflere yansıyan doğal ve sade görünümü sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Her haliyle dikkat çekmeyi başaran Swift’in filtresiz ve makyajsız görüntüleri dikkat çekerken doğallığı övgü topladı.

twitter.com
twitter.com

