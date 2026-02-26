Taylor Swift’in Makyajsız Hali Dikkat Çekti
Müzik dünyasının tartışmasız en güçlü kadın figürlerinden biri olan Taylor Swift, bu kez doğal haliyle gündeme geldi. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem tarzı hem de imza kırmızı rujuyla hafızalara kazınan Swift, milyonlar tarafından dinlenmeye ve adından bahsettirmeye devam ediyor. Makyajsız ve doğal halini paylaşan şarkıcı sosyal medyada övgü topladı!
Pop müziğin son 15 yılına adını altın harflerle yazdıran Taylor Swift şarkılarıyla listelerden düşmüyor.
Şimdilerde sahne performanslarında ışıltılı kostümleri, kusursuz makyajları ve imza kırmızı ruju ile görmeye alışık olduğumuz Taylor Swift, bu kez makyajsız haliyle gündeme geldi.
