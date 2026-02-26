İrem Derici'den Nişanlısı Melih Kunukçu ile Ayrılığıyla İlgili Yoruma Yanıt!

Yaklaşık 1,5 yılı aşkın bir birliktelik yaşayan ikili, 3 Şubat 2026 tarihinde görkemli bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin bu özel günü sosyal medyada da geniş yankı bulmuş İrem Derici'ye tebrik mesajları yağmıştı.

Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. 25 Şubat 2026 tarihinde İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu ile ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı. Derici, Kunukçu’yu Instagram’da takipten çıkardı ve birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını profilinden kaldırdı.

Üzerine “Yani elinize muazzam bi’ pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok aşık, sadakatli. Nasıl bi’ yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak 👌” sözleriyle başlayan bir açıklama paylaşan İrem Derici'nin o ifadeleri merak uyandırmıştı.