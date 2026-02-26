onedio
İrem Derici'den Nişanlısı Melih Kunukçu ile Ayrılığıyla İlgili Yoruma Yanıt!

İrem Derici'den Nişanlısı Melih Kunukçu ile Ayrılığıyla İlgili Yoruma Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
26.02.2026 - 10:13

Aşk hayatıyla da en az şarkıları kadar gündeme gelen İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu. Nişan sürecinin ardından gündeme gelen Derici'nin yaptığı paylaşım ayrılık iddialarını gündeme taşımıştı. Sosyal medyada başlayan söylentiler çığ gibi büyürken, Derici’den gelen cevap dikkat çekti.

Ünlü popçu İrem Derici ile DJ sevgilisi Melih Kunukçu uzun süredir magazin gündemindeydi.

Yaklaşık 1,5 yılı aşkın bir birliktelik yaşayan ikili, 3 Şubat 2026 tarihinde görkemli bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin bu özel günü sosyal medyada da geniş yankı bulmuş İrem Derici'ye tebrik mesajları yağmıştı.

Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. 25 Şubat 2026 tarihinde İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu ile ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı. Derici, Kunukçu’yu Instagram’da takipten çıkardı ve birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını profilinden kaldırdı.

Üzerine “Yani elinize muazzam bi’ pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok aşık, sadakatli. Nasıl bi’ yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak 👌” sözleriyle başlayan bir açıklama paylaşan İrem Derici'nin o ifadeleri merak uyandırmıştı.

Nişanlısı Melih Kunukçu ile yollarını ayırdığı öne sürülen Derici, X'te yapılan bir yoruma cevap verdi.

Ayrılık söylentilerinin ardından sosyal medyada yapılan,“Melih kıçına tekmeyi basmış doğru mu?” şeklindeki yoruma İrem Derici'den 'Müthiş' yanıtı geldi.

