Arife Günü ve Bayramda Eczaneler Açık mı? Bayramda Eczaneler Kaç Gün Kapalı 2026?

Dilara Bağcı Peker
18.03.2026 - 22:56

Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Ramazan Bayramı öncesinde ve bayram süresince sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatillerde kurumlar kapalı oluyor. Eczaneler de bayram süresince kapalı olacak.

Peki, Arife günü eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı?

Arife Günü Eczaneler Açık mı, Kaça Kadar Açık?

Arife günü eczaneler yarım gün açık olacak. Yani Arife gününde eczaneler saat 13.00'e kadar hizmet verecek. 13.00'den sonra nöbetçi eczaneler görev yapacak. Arife günü yarım gün resmi tatildir ve hastaneler, okullar, eczaneler ve diğer kurumlar yarım gün mesai yapar.

Bayramda Eczaneler Açık mı?

Bayramda eczaneler açık olmayacak. Ramazan Bayramı'nda yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Bu nedenle sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların, yaşadıkları il veya ilçedeki nöbetçi eczanelere gitmesi gerekiyor.

İstanbul, Ankara, İzmir Nöbetçi Eczaneler 2026

Yetkililer, vatandaşların yaşadıkları bölgedeki nöbetçi eczaneleri önceden kontrol etmelerini ve ilaç ihtiyaçlarını sabah saatlerinde karşılamalarını tavsiye ediyor. Ramazan Bayramı süresince sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Reklam
