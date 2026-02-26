onedio
article/share
Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Formalı Pozu Sosyal Medyayı Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.02.2026 - 09:02

Türk televizyon dünyasının en dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen Eşref Rüya'nın başrolü Çağatay Ulusoy yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. 

Şampiyonlar Ligi heyecanının yaşandığı gecede sahada futbolcular konuşulurken, sosyal medyada bambaşka bir isim gündeme oturdu: Çağatay Ulusoy. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan oyuncunun formalı pozu kısa sürede övgü yağmuruna tutuldu.

Türk televizyon ve dijital platform dünyasının en popüler erkek oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy, kariyerinin ilk gününden bu yana adından söz ettirmeyi başarıyor.

2010 yılında Best Model of Turkey seçilerek dikkatleri üzerine çeken Ulusoy, kısa sürede oyunculuk dünyasına adım attı ve asıl çıkışını Adını Feriha Koydum dizisindeki “Emir” karakteriyle yaptı. O dönem genç kızların gönlünde taht kurdu desek abartmış olmayız!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra şimdilerde Aslıhan Malora ile yaşadığı ilişkiyle öne çıkan Çağatay Ulusoy’un bilinen bir tutkusu var: futbol!

Zaman zaman maç heyecanını sosyal çevresinde dile getiren ve Galatasaray sevgisini saklamayan oyuncu, büyük derbilerde heyecanını paylaşan isimlerden.

Geçtiğimiz günlerde, Eşre Rüya dizisinin setinde Galatasaray–Juventus maçını izleyen Çağatay Ulusoy'un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

25 Şubat Çarşamba akşamı oynanan Galatasaray-Juventus karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitlerken, geceye damga vuran isimlerden biri de yine Çağatay Ulusoy oldu.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Ulusoy, Galatasaray formalı bir fotoğrafıyla gündeme oturdu.

