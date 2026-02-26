Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Formalı Pozu Sosyal Medyayı Salladı!
Türk televizyon dünyasının en dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen Eşref Rüya'nın başrolü Çağatay Ulusoy yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Şampiyonlar Ligi heyecanının yaşandığı gecede sahada futbolcular konuşulurken, sosyal medyada bambaşka bir isim gündeme oturdu: Çağatay Ulusoy. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan oyuncunun formalı pozu kısa sürede övgü yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon ve dijital platform dünyasının en popüler erkek oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy, kariyerinin ilk gününden bu yana adından söz ettirmeyi başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman zaman maç heyecanını sosyal çevresinde dile getiren ve Galatasaray sevgisini saklamayan oyuncu, büyük derbilerde heyecanını paylaşan isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın