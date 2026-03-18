article/comments
Bir Zamanlar Lüks Sayılan Ama Artık Genel İçin Standart Hale Gelen 10 Hizmet

İrem Coşkun
18.03.2026 - 14:01

Bir dönem sadece parası olanın ulaşabildiği pek çok şeyden bugün hemen hemen herkes faydalanabiliyor. Teknoloji, alışkanlıklar ve beklentiler değiştikçe lüksün tanımı da yer değiştirdi. Dün ayrıcalık olan, bugün olmazsa olmaz diye görülüyor. İşte zamanında lüks olan ama artık kimsenin garipsemediği o hizmetler. 👇

1. Evden internet bağlantısı!

Bir zamanlar evde internet büyük bir lükstü. Bağlatmak pahalıydı, hız düşüktü ve çoğu kişi bu hizmeti pek de gerekli görmüyordu. Bugün ise internet yoksa o ev eksik sayılıyor. Çalışmak, eğlenmek, haber almak hatta resmi işlemler için bile internet şart! Lüksten temel ihtiyaca evrilen en net örneklerden biri.

2. Akıllı telefon!

Eskiden telefon sadece arama yapardı, o da yeterliydi. Akıllı telefonlar ilk çıktığında fazla gösterişli ve pahalı bulunuyordu. Şimdi ise bankacılıktan navigasyona, sosyal hayattan her işe kadar her şey onun içinde. Akıllı telefon sahibi olmak artık statü değil, zorunluluk!

3. Online alışveriş!

Bir dönem internetten alışveriş yapmak riskli ve tuhaf gelirdi. Ürün teslim edilir mi, doğru çıkar mı, denemeden nasıl alacağım derken insanlar çekinirdi. Bugün market alışverişi bile online yapılıyor. Kapıya teslimat artık ekstra bir ayrıcalık değil, beklenen bir hizmet.

4. Kredi kartı kullanımı!

Eskiden nakit parası olmayan alışveriş yapamazdı. Kredi kartı kullanmak belli bir gelir grubuna ait gibi görülürdü. Şimdi ise kart ve taksit sistemi neredeyse herkesin hayatında. Büyük harcamalar taksitsiz yapılamaz oldu. Bu da finansal alışkanlıkları kökten değiştirdi.

5. Özel sağlık hizmetlerine erişim!

Özel hastaneler uzun süre lüks kategorisindeydi. Bugün birçok kişi devlet hastanesine alternatif olarak özel sağlık hizmetlerini tercih ediyor. Hızlı randevu, kısa bekleme süreleri gibi ayrıcalıklar daha sık tercih edilir haline geldi.

6. Online bankacılık hizmetleri!

Eskiden banka işlemleri için mutlaka şubeye gitmek gerekirdi. Sıra beklemek, evrak doldurmak normaldi. Şimdi birkaç dokunuşla tüm işlemler yapılabiliyor. Şubeye gitmek neredeyse istisnai bir durum oldu. Bu hizmet, lüks değil zaman kazancı olarak algılanıyor.

7. Dijital yayın platformlarına erişim!

Eskiden televizyon tek seçenekti ve ne izlemek istiyorsan saatini beklemek zorundaydın. Dijital platformlar ilk çıktığında pahalı ve gereksiz bulunuyordu. Ama bugün birçok evde birden fazla platform aboneliği var. Reklamsız izlemek ve istediğin zaman açmak bir rutin haline geldi. Televizyon izleme alışkanlığı tamamen değişti.

8. Klima ve ısıtma sistemleri!

Bir dönem klima tam anlamıyla lükstü. Sadece belli evlerde olur, hatta misafire gösterilirdi! Bugün özellikle büyük şehirlerde klima olmadan yaşamak zorlaşıyor. Isıtma ve soğutma, konfor değil temel yaşam ihtiyacı olarak görülüyor. ü

9. Evden çalışma imkanı!

Önceden evden çalışmak istisnai bir ayrıcalıktı. Pandemiyle birlikte bu düzen yaygınlaştı ve normalleşti. Birçok sektörde uzaktan çalışma artık standart beklenti haline geldi. Ofise gitmeden çalışabilmek, lüks değil tercih meselesi oldu. Çalışma hayatı ciddi şekilde dönüştü.

10. Online eğitim ve kurslar!

Bir dönem eğitim sadece sınıfla sınırlıydı. Online kurslar ilk başta yeteri kadar verimli bulunmuyordu. Bugün ise herkes bir şeyleri internetten öğreniyor. Sertifikalar, dil kursları, mesleki eğitimler artık birkaç tık uzakta! Bilgiye erişim kolaylaştı ve lüks olmaktan çıktı.

İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
