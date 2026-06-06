Denize Girmeden Önce Mutlaka Bakın: Yüzeceğiniz Denizin Kalitesini Anında Görebilirsiniz

Sağlık Bakanlığı'nın 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' sitesi yenilendi. Türkiye genelindeki tüm yüzme alanlarının su kalitesi ve güvenlik bilgilerini şeffaf bir şekilde halka sunuyor. Kullanıcılar siteye girdiklerinde; il, ilçe ve yüzme alanı filtrelerini kullanarak gitmek istedikleri plajın güncel durumunu saniyeler içinde sorgulayabiliyor. Ayrıca 'Haritada Görüntüle' seçeneği sayesinde, çevrelerindeki en temiz plajları harita üzerinden canlı olarak konum bazlı takip edebiliyorlar.

Sistemde paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye genelinde sisteme kayıtlı tam 1500 yüzme alanı bulunuyor. Yapılan sıkı denetimler ve analizler sonucunda bu alanların yüzde 82'sinin 'Mükemmel Kalite' standardına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca ülkemizdeki tam 580 plajın 'Mavi Bayrak' ödüllü olduğu bilgisi de güncel olarak sistemde yer alıyor.

Siteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.