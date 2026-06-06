Denize Girmeden Önce Mutlaka Bakın: Yüzeceğiniz Denizin Kalitesini Anında Görebilirsiniz
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları hız kazanırken, deniz severlerin en çok dikkat ettiği konuların başında yüzülecek alanların temizliği geliyor. Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde deniz keyfi yapmasını sağlamak amacıyla uzun süredir yayında olan Yüzme Alanı Kalitesi Sorgulama sistemini tamamen yeniledi. Sadece tek tıkla deniz kalitesini öğrenebilirsiniz.
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Yüzeceğiniz denizin su kalitesini tek tıkla öğrenebilirsiniz.
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Temizlik oranı kontrol edilebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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