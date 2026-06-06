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Denize Girmeden Önce Mutlaka Bakın: Yüzeceğiniz Denizin Kalitesini Anında Görebilirsiniz

Denize Girmeden Önce Mutlaka Bakın: Yüzeceğiniz Denizin Kalitesini Anında Görebilirsiniz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 16:13
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları hız kazanırken, deniz severlerin en çok dikkat ettiği konuların başında yüzülecek alanların temizliği geliyor. Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde deniz keyfi yapmasını sağlamak amacıyla uzun süredir yayında olan Yüzme Alanı Kalitesi Sorgulama sistemini tamamen yeniledi. Sadece tek tıkla deniz kalitesini öğrenebilirsiniz.

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Yüzeceğiniz denizin su kalitesini tek tıkla öğrenebilirsiniz.

Yüzeceğiniz denizin su kalitesini tek tıkla öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' sitesi yenilendi. Türkiye genelindeki tüm yüzme alanlarının su kalitesi ve güvenlik bilgilerini şeffaf bir şekilde halka sunuyor. Kullanıcılar siteye girdiklerinde; il, ilçe ve yüzme alanı filtrelerini kullanarak gitmek istedikleri plajın güncel durumunu saniyeler içinde sorgulayabiliyor. Ayrıca 'Haritada Görüntüle' seçeneği sayesinde, çevrelerindeki en temiz plajları harita üzerinden canlı olarak konum bazlı takip edebiliyorlar.

Sistemde paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye genelinde sisteme kayıtlı tam 1500 yüzme alanı bulunuyor. Yapılan sıkı denetimler ve analizler sonucunda bu alanların yüzde 82'sinin 'Mükemmel Kalite' standardına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca ülkemizdeki tam 580 plajın 'Mavi Bayrak' ödüllü olduğu bilgisi de güncel olarak sistemde yer alıyor.

Siteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Temizlik oranı kontrol edilebilir.

Temizlik oranı kontrol edilebilir.

Vatandaşlar plajda güneşlenirken ya da yoldayken bile cep telefonlarından gitmeyi düşündükleri koyun su temizlik oranlarını anlık olarak kontrol edebilecekler. Uzmanlar, özellikle çocuklu ailelerin ve hassas cilt yapısına sahip kişilerin, bilmedikleri bir plajda denize girmeden önce bu sistem üzerinden mutlaka su kalitesi kontrolü yapmalarını tavsiye ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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