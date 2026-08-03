Orman Yangınlarını Önlemek İçin 400 Keçi Kullandılar: Milyon Dolarlık Makinelerin Yapamadığını Yaptılar

Dört ayaklı ekipler yangınları tamamen durduramasa da yanıcı bitki yükünü ciddi oranda düşürüyor. Yangının ilerleme hızını ve şiddetini azaltarak profesyonel itfaiye ekiplerine kritik bir müdahale süresi sağlıyor. Otlatma programı tamamlandıktan sonra doğa koruma uzmanları bölgeye kuraklığa dayanıklı yerli bitki türleri dikerek ekosistemi yeniden canlandırıyor. Temizlenen alanlar kuşlar ve tozlayıcı böcekler için güvenli yaşam alanlarına dönüşüyor.

Doğal habitatları korurken kamu güvenliğini artıran hedefli otlatma, geleceğin en akılcı ve düşük maliyetli orman yangını önleme stratejilerinden biri olarak değerlendiriliyor.