Orman Yangınlarını Önlemek İçin 400 Keçi Kullandılar: Milyon Dolarlık Makinelerin Yapamadığını Yaptılar
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Kaynak: https://www.thecooldown.com/outdoors/...
İklim değişikliğiyle uzayan yangın mevsimleri, dünya genelinde sürdürülebilir savunma yöntemlerini öne çıkarıyor. Fosil yakıt tüketen ağır makinelerin ve kimyasal ilaçların aksine, doğa aranan çözümü kendi içinde barındırıyor. Orman zeminindeki yanıcı çalıları, kurumuş otları ve istilacı türleri temizleyen keçi ile koyun sürüleri, yangın riskini azaltmada en etkili ekolojik aktörler arasında yer alıyor.
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Kaliforniya Ve İspanya Bölgesel Yangın Riskine Karşı Hedefli Otlatma Yöntemini Uyguluyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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