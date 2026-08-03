article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Orman Yangınlarını Önlemek İçin 400 Keçi Kullandılar: Milyon Dolarlık Makinelerin Yapamadığını Yaptılar

Orman Yangınlarını Önlemek İçin 400 Keçi Kullandılar: Milyon Dolarlık Makinelerin Yapamadığını Yaptılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 09:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İklim değişikliğiyle uzayan yangın mevsimleri, dünya genelinde sürdürülebilir savunma yöntemlerini öne çıkarıyor. Fosil yakıt tüketen ağır makinelerin ve kimyasal ilaçların aksine, doğa aranan çözümü kendi içinde barındırıyor. Orman zeminindeki yanıcı çalıları, kurumuş otları ve istilacı türleri temizleyen keçi ile koyun sürüleri, yangın riskini azaltmada en etkili ekolojik aktörler arasında yer alıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.thecooldown.com/outdoors/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaliforniya Ve İspanya Bölgesel Yangın Riskine Karşı Hedefli Otlatma Yöntemini Uyguluyor

Kaliforniya Ve İspanya Bölgesel Yangın Riskine Karşı Hedefli Otlatma Yöntemini Uyguluyor

Kaliforniya yönetimi, Fresno bölgesindeki 180 dönümlük arazide yangın riskini körükleyen istilacı bitkileri temizlemek amacıyla 400 başlık keçi ve koyun sürüsünü sahaya indirdi. Sürü yangınların yayılmasını hızlandıran sarı yıldız dikeni adlı istilacı bitkiyi tüketerek sekiz haftalık bir habitat temizliği yürütüyor. Benzer uygulamalar Avrupa genelinde de yaygınlık gösteriyor. İspanya’nın Galiçya ve Barselona bölgelerinde keçi, koyun ve eşek sürüleri, dağlık alanlardaki bitki örtüsünü temizleyerek doğal yangın emniyet şeritleri oluşturuyor.

Sürü Yönetimi Zorlu Arazi Koşullarında Ağır İş Makinelerine Karşı Büyük Avantaj Sağlıyor

Sürü Yönetimi Zorlu Arazi Koşullarında Ağır İş Makinelerine Karşı Büyük Avantaj Sağlıyor

Otlatan hayvanlar, mekanik ekipmanların ve insan müdahalesinin yetersiz kaldığı alanlarda belirgin bir üstünlük sergiliyor. Buldozerlerin veya çim biçme makinelerinin giremediği aşırı dik ve kayalık yamaçlara kolayca tırmanabilen hayvanlar, toprağı ezmeden yalnızca üst kısımdaki örtüyü temizliyor. Dikenli bitkileri ve tohum başlarını tüketmeleri, istilacı türlerin gelecek nesillerde yeniden yayılmasını engelliyor. Fosil yakıt kullanımını ve kimyasal herbisit ihtiyacını ortadan kaldıran bu süreç, erozyonu önlerken toprağa besin açısından zengin doğal gübre bırakıyor.

Kontrollü Otlatma Alevlerin İlerlemesini Yavaşlatırken İtfaiye Ekiplerine Zaman Kazandırıyor

Kontrollü Otlatma Alevlerin İlerlemesini Yavaşlatırken İtfaiye Ekiplerine Zaman Kazandırıyor

Dört ayaklı ekipler yangınları tamamen durduramasa da yanıcı bitki yükünü ciddi oranda düşürüyor. Yangının ilerleme hızını ve şiddetini azaltarak profesyonel itfaiye ekiplerine kritik bir müdahale süresi sağlıyor. Otlatma programı tamamlandıktan sonra doğa koruma uzmanları bölgeye kuraklığa dayanıklı yerli bitki türleri dikerek ekosistemi yeniden canlandırıyor. Temizlenen alanlar kuşlar ve tozlayıcı böcekler için güvenli yaşam alanlarına dönüşüyor.

Doğal habitatları korurken kamu güvenliğini artıran hedefli otlatma, geleceğin en akılcı ve düşük maliyetli orman yangını önleme stratejilerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın