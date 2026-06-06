Ekonomist Tuna Kaya'dan Gram Altın İçin 15 Bin TL Senaryosu
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Küresel piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, altın fiyatlarındaki yön arayışı yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Yılın ilk yarısı geride kalırken; Fed’in faiz politikaları, küresel rezerv yarışları ve bitmeyen jeopolitik risklerin gölgesinde 'Altın düşecek mi, yükselecek mi?' sorusuna yanıt aranıyor. Ekonomist Tuna Kaya, piyasalardaki bu belirsizliği mercek altına alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altının olası bir 'boğa şoku' ya da 'ayı senaryosunda' görebileceği en uç dip ve zirve noktalarını paylaşan Kaya, gram altın için telaffuz edilen 15 bin lira senaryosunun detaylarını aktardı.
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Gram altında 15 bin TL senaryosu.
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Altın fiyatları çökecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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