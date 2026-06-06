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Ekonomi
Ekonomist Tuna Kaya'dan Gram Altın İçin 15 Bin TL Senaryosu

Ekonomist Tuna Kaya'dan Gram Altın İçin 15 Bin TL Senaryosu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 13:16
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Küresel piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, altın fiyatlarındaki yön arayışı yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Yılın ilk yarısı geride kalırken; Fed’in faiz politikaları, küresel rezerv yarışları ve bitmeyen jeopolitik risklerin gölgesinde 'Altın düşecek mi, yükselecek mi?' sorusuna yanıt aranıyor. Ekonomist Tuna Kaya, piyasalardaki bu belirsizliği mercek altına alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altının olası bir 'boğa şoku' ya da 'ayı senaryosunda' görebileceği en uç dip ve zirve noktalarını paylaşan Kaya, gram altın için telaffuz edilen 15 bin lira senaryosunun detaylarını aktardı.

Kaynak: TGRT Haber-Bengi Sarıkuş

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Gram altında 15 bin TL senaryosu.

Gram altında 15 bin TL senaryosu.

Merkez bankalarının hız kesmeyen yapısal altın alımları piyasayı alttan alta desteklese de, jeopolitik gerilimlerin tetiklediği petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın dahil birçok yatırım aracını baskı altında tutuyor. Küresel piyasalarda işlerin beklendiği gibi gitmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uç senaryoları değerlendiren ekonomist Tuna Kaya, 'boğa şoku' olarak adlandırılan yükseliş dalgasına dikkat çekti. 

Geçmişte yaşanan sert yükselişlerin tekrarlanma ihtimalinin masada olduğunu belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

'Büyük jeopolitik patlama veya stagflasyon ve merkez bankalarının panik alımları durumunda ons altın 6.500-7.000+ USD, gram altın ise 13.000-15.000 TL+ seviyelerine çıkabilir. Tarihte gördük, tekrar olur.'

Altın fiyatları çökecek mi?

Altın fiyatları çökecek mi?

Piyasalardaki iyimserlik rüzgarlarının esmesi ve risk iştahının artması durumunda yaşanabilecek 'ayı senaryosunu' dile getiren ünlü ekonomist, olası geri çekilme sınırlarını çizdi. Fed’in agresif faiz duruşunu koruması ve küresel arenada hızlı bir barış ortamının sağlanması halinde ons altının 3.800-4.200 dolar bandına kadar düzeltme yapabileceğini öngören Kaya, iç piyasaya yönelik şu uyarıyı yaptı:

'Fed’in agresif duruşu, hızlı barış ortamı ve risk iştahının patlaması durumunda ons altın 3.800-4.200 USD bandına düzeltme yapabilir. Gram altın ise 5.500-6.500 TL bandına gerileyebilir; ancak TL’nin değer kaybı bunu sınırlayabilir.'

Yatırımcı Ne Yapmalı? 

Piyasalarda sert bir çöküş beklemediğinin altını çizen Tuna Kaya, altının tabanının oldukça sağlam olduğunu vurguladı. Yatırımcılara panik hareketlerden uzak durmalarını ve mutlaka risk yönetimi yapmalarını tavsiye eden deneyimli ekonomist, ideal varlık dağılımını şu sözlerle özetledi: 'Büyük bir çöküş beklemiyorum, çünkü taban sağlam. Her zaman risk yönetimi öneriyorum yani portföyünüzün %20-30’u altın olsun, gerisi çeşitlensin.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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