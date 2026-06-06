Ekonomist Tuna Kaya'dan Gram Altın İçin 15 Bin TL Senaryosu

Piyasalardaki iyimserlik rüzgarlarının esmesi ve risk iştahının artması durumunda yaşanabilecek 'ayı senaryosunu' dile getiren ünlü ekonomist, olası geri çekilme sınırlarını çizdi. Fed’in agresif faiz duruşunu koruması ve küresel arenada hızlı bir barış ortamının sağlanması halinde ons altının 3.800-4.200 dolar bandına kadar düzeltme yapabileceğini öngören Kaya, iç piyasaya yönelik şu uyarıyı yaptı:

'Fed’in agresif duruşu, hızlı barış ortamı ve risk iştahının patlaması durumunda ons altın 3.800-4.200 USD bandına düzeltme yapabilir. Gram altın ise 5.500-6.500 TL bandına gerileyebilir; ancak TL’nin değer kaybı bunu sınırlayabilir.'

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Piyasalarda sert bir çöküş beklemediğinin altını çizen Tuna Kaya, altının tabanının oldukça sağlam olduğunu vurguladı. Yatırımcılara panik hareketlerden uzak durmalarını ve mutlaka risk yönetimi yapmalarını tavsiye eden deneyimli ekonomist, ideal varlık dağılımını şu sözlerle özetledi: 'Büyük bir çöküş beklemiyorum, çünkü taban sağlam. Her zaman risk yönetimi öneriyorum yani portföyünüzün %20-30’u altın olsun, gerisi çeşitlensin.'