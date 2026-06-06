Dikkatine ve Hafızasına Güvenenler Buraya: Memorio
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MEMORIO: Hafızanı Test Et
Bir sahneye bakıyorsun. Birkaç saniye... Sonra her şey kayboluyor.
Masa başındaki fincan oradaydı mı? Rafta kaç tane kitap vardı? Sarı nesne hangisiydi?
MEMORIO, görsel hafızanı zorlayan bir dikkat oyunu. Her turda farklı bir sahne karşına çıkar. Sıcak bir oda, kalabalık bir kafe, dünya bayrakları ya da şehir simgeleri. Gördüklerini zihne kazı, sonra soruları yanıtla.
Nasıl oynanır? Sahneyi incele → Hafızana güven → Soruları yanıtla → Skorunu gör
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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