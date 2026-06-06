Dikkatine ve Hafızasına Güvenenler Buraya: Memorio

MEMORIO: Hafızanı Test Et

Bir sahneye bakıyorsun. Birkaç saniye... Sonra her şey kayboluyor.

Masa başındaki fincan oradaydı mı? Rafta kaç tane kitap vardı? Sarı nesne hangisiydi?

MEMORIO, görsel hafızanı zorlayan bir dikkat oyunu. Her turda farklı bir sahne karşına çıkar. Sıcak bir oda, kalabalık bir kafe, dünya bayrakları ya da şehir simgeleri. Gördüklerini zihne kazı, sonra soruları yanıtla.

Nasıl oynanır? Sahneyi incele → Hafızana güven → Soruları yanıtla → Skorunu gör

Hazırsan Başlayalım!