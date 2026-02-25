onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Estetikleriyle Dikkat Çeken Ceylan’dan Çok Konuşulacak Açıklama!

Estetikleriyle Dikkat Çeken Ceylan’dan Çok Konuşulacak Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.02.2026 - 12:50

Arabesk müziğin yıllardır gündemden düşmeyen ismi Ceylan Avcı, estetik operasyonlarıyla ilgili yaptığı son açıklamayla yeniden sosyal medyanın odağına yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin çocuk yaşta yıldızlaşan ismi Ceylan Avcı, yıllar içindeki değişimiyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Arabesk müziğin çocuk yaşta yıldızlaşan ismi Ceylan Avcı, yıllar içindeki değişimiyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

“Küçük Ceylan” olarak hafızalara kazınan sanatçı, sadece müzik kariyeriyle değil, geçirdiği estetik operasyonlarla da sık sık sosyal medyada tartışma konusu oluyor.

Ceylan, yıllar içinde yüzünde ve vücudunda çeşitli estetik dokunuşlar yaptırdığını açıkça dile getirmişti. Basına yansıyan ve kendi açıklamalarına dayanan bilgilere göre; burun estetiği (rinoplasti),  yüz germe işlemleri, dolgu ve botoks uygulamaları, çene ve elmacık kemiği belirginleştirme, dudak dolgusu, göğüs estetiği gibi işlemler yaptırdığı konuşuldu.

Son olarak yaptığı açıklamada Ceylan, estetik sürecinde sınır noktasına geldiğini itiraf etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın