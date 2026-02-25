Estetikleriyle Dikkat Çeken Ceylan’dan Çok Konuşulacak Açıklama!

“Küçük Ceylan” olarak hafızalara kazınan sanatçı, sadece müzik kariyeriyle değil, geçirdiği estetik operasyonlarla da sık sık sosyal medyada tartışma konusu oluyor.

Ceylan, yıllar içinde yüzünde ve vücudunda çeşitli estetik dokunuşlar yaptırdığını açıkça dile getirmişti. Basına yansıyan ve kendi açıklamalarına dayanan bilgilere göre; burun estetiği (rinoplasti), yüz germe işlemleri, dolgu ve botoks uygulamaları, çene ve elmacık kemiği belirginleştirme, dudak dolgusu, göğüs estetiği gibi işlemler yaptırdığı konuşuldu.