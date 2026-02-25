Estetikleriyle Dikkat Çeken Ceylan’dan Çok Konuşulacak Açıklama!
Arabesk müziğin yıllardır gündemden düşmeyen ismi Ceylan Avcı, estetik operasyonlarıyla ilgili yaptığı son açıklamayla yeniden sosyal medyanın odağına yerleşti.
Arabesk müziğin çocuk yaşta yıldızlaşan ismi Ceylan Avcı, yıllar içindeki değişimiyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Son olarak yaptığı açıklamada Ceylan, estetik sürecinde sınır noktasına geldiğini itiraf etti.
