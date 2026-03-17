Ticaret Bakanlığı Parmak ve Yüz Boyama Markasının Ürünlerinde Kimyasal Risk Tespit Etti

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, çocukların sıklıkla kullandığı Collex markalı parmak ve yüz boyalarında yüksek oranda kimyasal risk tespit edildiği açıklandı.

Yapılan incelemelerde insan sağlığını doğrudan tehdit eden maddelere rastlanması üzerine, bakanlık markayı resmen ifşa ederek ürünlerin piyasaya arzını tamamen yasakladı. Mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verilirken, yetkililer ebeveynleri bu markaya karşı dikkatli olmaları ve ellerindeki ürünleri kullanmamaları konusunda kritik bir dille uyardı.