Ticaret Bakanlığı Parmak ve Yüz Boyama Markasının Ürünlerinde Kimyasal Risk Tespit Etti

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2026 - 21:50

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde son olarak parmak ve yüz boyaları üreten “Collex” marka ürün yer aldı. Bakanlık, kırtasiyelerde kolaylıkla bulunan ürünlerde kimyasal risk tespit edildiğini duyurdu ve ürünün satışını yasakladı.

Ticaret Bakanlığı’nın güvensiz ürünlerle ilgili denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, çocukların sıklıkla kullandığı Collex markalı parmak ve yüz boyalarında yüksek oranda kimyasal risk tespit edildiği açıklandı. 

Yapılan incelemelerde insan sağlığını doğrudan tehdit eden maddelere rastlanması üzerine, bakanlık markayı resmen ifşa ederek ürünlerin piyasaya arzını tamamen yasakladı. Mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verilirken, yetkililer ebeveynleri bu markaya karşı dikkatli olmaları ve ellerindeki ürünleri kullanmamaları konusunda kritik bir dille uyardı.

Bakanlığın paylaşımı 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
