Savaştaki İran’da Asgari Ücrete Yüzde 60 Oranında Zam Yapıldı

Saldırıların ilk gününde dini lider Ali Hamaney ile birlikte önemli devlet görevlileri hayatını kaybetmişti. İran’ın saldırılara yanıtı ise İsrail ve Körfez ülkelerini balistik füzelerle vurmak olmuştu.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, İran Çalışma Bakanı Ahmed Meydari, ülkede asgari ücrete pazartesi günü yüzde 60 zam yapıldığını doğruladı. Böylece aylık taban ücret 103 milyon riyalden 166 milyon riyale (109 euro) yükseldi.

İran’da işçi örgütleri ise en az 600 milyon riyal (393 euro) asgari ücret talep etmişti.

Yüzde 60’lık asgari ücret zammı, süregelen çatışma ve rekor enflasyonun çift taraflı baskısıyla mücadele eden milyonlarca İranlı işçiye kısa vadeli bir nefes aldırsa da yaptırımlar ve para birimindeki çöküşü dizginleyecek yapısal reformlar olmadan etkisi hızla sönümlenecek.