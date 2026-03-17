Savaştaki İran’da Asgari Ücrete Yüzde 60 Oranında Zam Yapıldı

İran
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2026 - 20:07

ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında adeta hayatta kalma mücadelesi veren İran’da asgari ücrete yüzde 60 oranında zam yapıldı. Asgari ücret 103 milyon riyalden (3 bin 464 TL) 166 milyon riyale (5 bin 584 TL) yükselmiş oldu. İran’daki asgari ücret, Güneş Hicri takvimine göre 1405 yılının başlangıcını ifade eden Fars yeni yılı Nevruz’un kutlandığı 20 Mart’ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: Euronews Türkçe

İran, 28 Şubat’tan beri ABD ve İsrail’in saldırılarına maruz kalıyor.

Saldırıların ilk gününde dini lider Ali Hamaney ile birlikte önemli devlet görevlileri hayatını kaybetmişti. İran’ın saldırılara yanıtı ise İsrail ve Körfez ülkelerini balistik füzelerle vurmak olmuştu.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, İran Çalışma Bakanı Ahmed Meydari, ülkede asgari ücrete pazartesi günü yüzde 60 zam yapıldığını doğruladı. Böylece aylık taban ücret 103 milyon riyalden 166 milyon riyale (109 euro) yükseldi.

İran’da işçi örgütleri ise en az 600 milyon riyal (393 euro) asgari ücret talep etmişti.

Yüzde 60’lık asgari ücret zammı, süregelen çatışma ve rekor enflasyonun çift taraflı baskısıyla mücadele eden milyonlarca İranlı işçiye kısa vadeli bir nefes aldırsa da yaptırımlar ve para birimindeki çöküşü dizginleyecek yapısal reformlar olmadan etkisi hızla sönümlenecek.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
