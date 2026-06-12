MEB'den Milyonlarca Aileyi İlgilendiren Karar: Velilere de 'Zorunlu Okul' Dönemi Başlıyor
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin velileri için bir haftalık zorunlu 'Ebeveyn Okulu' uygulamasını hayata geçirmeye hazırlandıklarını duyurdu.
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Yeni eğitim öğretim döneminde eğitim sistemine milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren temel bir yenilik getiriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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