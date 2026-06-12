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MEB'den Milyonlarca Aileyi İlgilendiren Karar: Velilere de 'Zorunlu Okul' Dönemi Başlıyor

MEB'den Milyonlarca Aileyi İlgilendiren Karar: Velilere de 'Zorunlu Okul' Dönemi Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2026 - 07:15
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin velileri için bir haftalık zorunlu 'Ebeveyn Okulu' uygulamasını hayata geçirmeye hazırlandıklarını duyurdu.

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Yeni eğitim öğretim döneminde eğitim sistemine milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren temel bir yenilik getiriliyor.

Yeni eğitim öğretim döneminde eğitim sistemine milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren temel bir yenilik getiriliyor.

Kazakistan’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 9. Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, velileri kapsayan yeni dönemin detaylarını paylaştı. Gündeme alınan yeni karara göre, çocukları ilkokul birinci sınıfa veya okul öncesi eğitime adım atacak anne ve babalar da eğitim sürecine doğrudan dahil edilecek.

Uyum haftası uygulamasıyla küçük yaştaki öğrencilerin okulla tanışmak için ders başı yapma tarihinden bir hafta önce sınıflara girdiğini hatırlatan Bakan Tekin, aynı uygulamanın veliler için de bir standarda bağlanacağını ifade etti. 'Ebeveyn Okulu' ismi verilen bu taslak programla, çocukları ilk kez okulla tanışan velilerin bir haftalık özel bir pedagojik eğitime alınması planlanıyor.

Bakanlık cephesinde, bu katılımın isteğe bağlı bırakılmayarak tamamen zorunlu bir hale getirilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Kurulması planlanan bu sistem sayesinde, ailelerin çocuklarının akademik ve sosyal hayata atıldığı ilk günlerde sürece çok daha bilinçli yaklaşmaları ve doğru ebeveynlik pratikleriyle çocuklarına rehberlik edebilmeleri hedefleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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