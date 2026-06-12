MEB'den Milyonlarca Aileyi İlgilendiren Karar: Velilere de 'Zorunlu Okul' Dönemi Başlıyor

Kazakistan’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 9. Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, velileri kapsayan yeni dönemin detaylarını paylaştı. Gündeme alınan yeni karara göre, çocukları ilkokul birinci sınıfa veya okul öncesi eğitime adım atacak anne ve babalar da eğitim sürecine doğrudan dahil edilecek.

Uyum haftası uygulamasıyla küçük yaştaki öğrencilerin okulla tanışmak için ders başı yapma tarihinden bir hafta önce sınıflara girdiğini hatırlatan Bakan Tekin, aynı uygulamanın veliler için de bir standarda bağlanacağını ifade etti. 'Ebeveyn Okulu' ismi verilen bu taslak programla, çocukları ilk kez okulla tanışan velilerin bir haftalık özel bir pedagojik eğitime alınması planlanıyor.

Bakanlık cephesinde, bu katılımın isteğe bağlı bırakılmayarak tamamen zorunlu bir hale getirilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Kurulması planlanan bu sistem sayesinde, ailelerin çocuklarının akademik ve sosyal hayata atıldığı ilk günlerde sürece çok daha bilinçli yaklaşmaları ve doğru ebeveynlik pratikleriyle çocuklarına rehberlik edebilmeleri hedefleniyor.