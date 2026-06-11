İlkokul Kayıtlarında Yeni Dönem Başlıyor: Torpille Okul Seçme Devri Resmen Bitti!

Mevcut sistemdeki yasal boşluklardan faydalanan bazı velilerin belirli okullarda aşırı yoğunluk oluşturduğunu belirten Tekin, bu durumun önüne geçmek ve kayıt sürecindeki tartışmaları bitirmek adına yeni bir model tasarladıklarını ifade etti.

Yeni uygulamaya göre, her okul öncelikle kendi kayıt alanında ikamet eden öğrencileri hiçbir ek işleme gerek kalmaksızın otomatik olarak sisteme dahil edecek. Kendi bölgesi dışındaki bir okulu tercih etmek isteyen velilerin talepleri ise okul yönetimleri tarafından tamamen dijital ortamda toplanacak. Eğer söz konusu okulun öğrenci kontenjanında boşluk kalırsa, dışarıdan başvuran adaylar arasında şeffaf bir kura çekimi yapılarak yerleştirme işlemi tamamlanacak.

Bakanlık, özellikle popüler okullara kayıt yaptırabilmek için çocuklarını akrabalarının yanında yaşıyor gibi gösteren velilere karşı da kesin bir önlem aldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden alınan muvafakat belgeleriyle, 'çocuğum dayısının veya bir yakınının yanında kalıyor' beyanında bulunan ailelerin önceliği elinden alındı. Bakan Tekin, bu tür adres kaydırma yöntemlerini kullanan kişilerin artık birinci öncelikli grupta yer almayacağını ve ikinci plana itileceğini net bir şekilde vurguladı.