İlkokul Kayıtlarında Yeni Dönem Başlıyor: Torpille Okul Seçme Devri Resmen Bitti!
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul kayıtlarında yaşanan yoğunluğu ve mevzuat boşluklarını engellemek için radikal bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte, adrese dayalı kayıt bölgesi dışından gelen talepler için elektronik kura sistemi devreye alınırken, akraba yanında gösterme gibi yöntemlerle yapılan ikametgah oyunlarına da son verildi.
Kaynak: Akif Bülbül / Türkiye Gazetesi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, ilkokul kayıt sisteminde köklü bir reform yapıldığını duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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