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İlkokul Kayıtlarında Yeni Dönem Başlıyor: Torpille Okul Seçme Devri Resmen Bitti!

İlkokul Kayıtlarında Yeni Dönem Başlıyor: Torpille Okul Seçme Devri Resmen Bitti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2026 - 07:40
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul kayıtlarında yaşanan yoğunluğu ve mevzuat boşluklarını engellemek için radikal bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte, adrese dayalı kayıt bölgesi dışından gelen talepler için elektronik kura sistemi devreye alınırken, akraba yanında gösterme gibi yöntemlerle yapılan ikametgah oyunlarına da son verildi.

Kaynak: Akif Bülbül / Türkiye Gazetesi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, ilkokul kayıt sisteminde köklü bir reform yapıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, ilkokul kayıt sisteminde köklü bir reform yapıldığını duyurdu.

Mevcut sistemdeki yasal boşluklardan faydalanan bazı velilerin belirli okullarda aşırı yoğunluk oluşturduğunu belirten Tekin, bu durumun önüne geçmek ve kayıt sürecindeki tartışmaları bitirmek adına yeni bir model tasarladıklarını ifade etti.

Yeni uygulamaya göre, her okul öncelikle kendi kayıt alanında ikamet eden öğrencileri hiçbir ek işleme gerek kalmaksızın otomatik olarak sisteme dahil edecek. Kendi bölgesi dışındaki bir okulu tercih etmek isteyen velilerin talepleri ise okul yönetimleri tarafından tamamen dijital ortamda toplanacak. Eğer söz konusu okulun öğrenci kontenjanında boşluk kalırsa, dışarıdan başvuran adaylar arasında şeffaf bir kura çekimi yapılarak yerleştirme işlemi tamamlanacak.

Bakanlık, özellikle popüler okullara kayıt yaptırabilmek için çocuklarını akrabalarının yanında yaşıyor gibi gösteren velilere karşı da kesin bir önlem aldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden alınan muvafakat belgeleriyle, 'çocuğum dayısının veya bir yakınının yanında kalıyor' beyanında bulunan ailelerin önceliği elinden alındı. Bakan Tekin, bu tür adres kaydırma yöntemlerini kullanan kişilerin artık birinci öncelikli grupta yer almayacağını ve ikinci plana itileceğini net bir şekilde vurguladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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