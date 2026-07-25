Metal Alt Türlerini Şarkılarla Eşleştirebilir misin?

Ya metal dinlemeye yeni başladın ya da yalnızca popüler grupları dinliyorsun. Açıkçası bu testteki şarkıların büyük kısmı türlerin daha derin taraflarında yer alıyor ve birçok metal dinleyicisi bile bazı sorularda zorlanabiliyor. Ama moral bozmak yok, metal dünyası keşfettikçe daha da eğlenceli hale geliyor. Belki bugüne kadar daha çok klasik gruplarda kaldın ve ekstrem türlere pek dalmadın. Bu test sayesinde dinleme listen için yeni öneriler de edinmiş oldun. Birkaç hafta sonra tekrar denersen çok daha yüksek puan alabilirsin!