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Metal Alt Türlerini Şarkılarla Eşleştirebilir misin?

etiket Metal Alt Türlerini Şarkılarla Eşleştirebilir misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 23:01
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Metal dinleyen herkesin favori grupları vardır ama konu alt türleri ayırt etmeye gelince işler biraz karışabiliyor. Bu testte sana çeşitli metal gruplarından ve şarkılarından örnekler vereceğiz. Bakalım hangi şarkının hangi metal alt türüne ait olduğunu ne kadar iyi biliyorsun? 🤔

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1. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Melodic Death Metal örneğidir?

2. "Hammer Smashed Face" parçası hangi türe ait?

3. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Black Metal örneğidir?

4. "When Cannons Fade" şarkısıyla bilinen Bolt Thrower hangi alt türde değerlendirilir?

5. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Power Metal örneğidir?

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6. "My Twin" adlı şarkı hangi metal alt türüne aittir?

7. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Thrash Metal örneğidir?

8. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Doom Metal türüne aittir?

9. "Deadnight Warrior" şarkısıyla tanınan Children of Bodom hangi alt türle ilişkilendirilir?

10. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Progressive Metal olarak sınıflandırılır?

Sen metal müziğin çaylağı sayılırsın!

Ya metal dinlemeye yeni başladın ya da yalnızca popüler grupları dinliyorsun. Açıkçası bu testteki şarkıların büyük kısmı türlerin daha derin taraflarında yer alıyor ve birçok metal dinleyicisi bile bazı sorularda zorlanabiliyor. Ama moral bozmak yok, metal dünyası keşfettikçe daha da eğlenceli hale geliyor. Belki bugüne kadar daha çok klasik gruplarda kaldın ve ekstrem türlere pek dalmadın. Bu test sayesinde dinleme listen için yeni öneriler de edinmiş oldun. Birkaç hafta sonra tekrar denersen çok daha yüksek puan alabilirsin!

Bir üst seviyeye yükselmene az kaldı!

Sen belli ki metal müzik konusunda oldukça sağlam bir birikime sahipsin. Death, doom, power veya thrash gibi türleri genel hatlarıyla ayırt edebiliyorsun ve sadece en popüler gruplarla sınırlı kalmamışsın. Ama yine de bazı sorular seni düşündürmüş olabilir çünkü biraz detaylara indik... Büyük ihtimalle albüm albüm dinleyen ve türlerin geçmişine merak duyan birisin. Türlerin karakteristik özelliklerini de kolayca yakalayabiliyorsun. Bazı şarkı ve gruplar sende biraz karışmış, bunu da çözersen senden iyisi yok!

Tebrikler! 👏 Tüm detaylara hakimsin!

Bu sonucu elde etmek gerçekten kolay değil! Görünen o ki metal müzik çok uzun yıllardır senin hayatında. Melodic death ile death metal arasındaki ince çizgileri, doom'un ağır atmosferini veya power metalin epik yapısını rahatlıkla ayırt edebiliyorsun. Muhtemelen yıllardır albümleri karıştırıyor, yeni gruplar keşfediyor ve hiçbir konseri de kaçırmıyorsun. Bu testteki birçok soru zorlayıcı olmasına rağmen yüksek puan aldıysan, çevrende metalci deyince parmakla gösterilen o kişi sensin! Kısacası metal söz konusuysa seninle iddialaşmamak gerekiyor!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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