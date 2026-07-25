Metal Alt Türlerini Şarkılarla Eşleştirebilir misin?
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Metal dinleyen herkesin favori grupları vardır ama konu alt türleri ayırt etmeye gelince işler biraz karışabiliyor. Bu testte sana çeşitli metal gruplarından ve şarkılarından örnekler vereceğiz. Bakalım hangi şarkının hangi metal alt türüne ait olduğunu ne kadar iyi biliyorsun? 🤔
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1. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Melodic Death Metal örneğidir?
2. "Hammer Smashed Face" parçası hangi türe ait?
3. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Black Metal örneğidir?
4. "When Cannons Fade" şarkısıyla bilinen Bolt Thrower hangi alt türde değerlendirilir?
5. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Power Metal örneğidir?
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6. "My Twin" adlı şarkı hangi metal alt türüne aittir?
7. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Thrash Metal örneğidir?
8. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Doom Metal türüne aittir?
9. "Deadnight Warrior" şarkısıyla tanınan Children of Bodom hangi alt türle ilişkilendirilir?
10. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Progressive Metal olarak sınıflandırılır?
Sen metal müziğin çaylağı sayılırsın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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