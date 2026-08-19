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Sıcak Havalarda Evde Dikkat Etmen Gereken 10 Durum

etiket Sıcak Havalarda Evde Dikkat Etmen Gereken 10 Durum

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 17:01
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Yaz gelince keyiflenip tatil planları yapmaya başlıyoruz, dolabımızı yenileyip yaza hazırlanıyoruz ama yalnızca kendimizi değil evimizi de bu mevsime hazırlamak lazım. Yiyeceklerin daha çabuk bozulmasından elektronik eşyaların fazla ısınmasına kadar fark etmeden yaptığımız şeyler bazen sorun olabiliyor. Gel, havalar ısınınca eve dikkat etmen gerekenleri söyleyelim. 👇

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1. Yiyecekleri tezgahta uzun süre bırakma.

Yazın mutfakta açıkta bıraktığın ürünlere özellikle dikkat etmen lazım. Özellikle et, süt ürünleri, yumurta ve pişmiş yemekler sıcak havalarda çok daha hızlı bozulabiliyor. “Daha yeni yaptım, bir şey olmaz.” deyip yemeği saatlerce dışarıda bırakmak pek iyi bir fikir değil. Ya da alışverişten geldikten sonra dolaba koyman gerekenleri unutmaman lazım. O yüzden özellikle sıcak günlerde yemekleri fazla bekletmeden buzdolabına kaldırmak en iyisi.

2. Buzdolabını gereksiz yere açık bırakma.

Sıcakta zaten çalışan buzdolabının kapağını dakikalarca açık bırakınca içerideki sıcaklık da yükseliyor. Özellikle ne yiyeceğine karar vermeye çalışırken buzdolabının önünde öylece beklemek pek iyi bir fikir değil. Önce ne alacağını düşün, sonra kapağı aç ve işini mümkün olduğunca hızlı hallet. Bir de buzdolabını ağzına kadar doldurmak yerine havanın dolaşabileceği kadar boşluk bırakmak gerekiyor. Yazın buzdolabı da biraz nefes almalı.

3. Güneş alan perdeleri gün içinde kapalı tut.

Özellikle öğleden sonra güneşi direkt alan bir odan varsa perdeyi açık bırakmak odayı resmen seraya çevirebilir. Güneş alan pencerelerde perde veya panjur kullanmak içerinin gereksiz yere ısınmasını azaltabilir. Sabah hava daha serinken evi havalandırıp sonrasında güneş alan tarafları kapatmak mantıklı olabilir. Akşam güneş çekildikten sonra tekrar açıp evi havalandırabilirsin. Böylece klima veya vantilatörü bütün gün çalıştırmak zorunda da kalmazsın.

4. Elektronik eşyaları üst üste yığma!

Televizyon, modem, bilgisayar, oyun konsolu gibi cihazlar çalışırken zaten ısınıyor. Bunları sıkışık bir alana koyduğunda sıcak havayla birlikte daha da fazla ısınabiliyorlar. Özellikle bilgisayarın veya modeminin etrafını kitap, kutu gibi şeylerle kapatmamaya dikkat et. “Bir şey olmaz ya...” deyip cihazları saatlerce kontrolsüz şekilde açık bırakmak pek mantıklı değil. Yazın elektronik eşyaların da biraz hava almasına izin vermek gerekiyor.

5. Çamaşırları evin içinde kurutuyorsan dikkatli ol!

Sıcak havalarda çamaşırları evin içinde kurutmak bazen odanın havasını gereğinden fazla nemlendirebiliyor. Özellikle küçük ve yeterince havalanmayan bir odada çamaşır kurutmak pek de iyi bir fikir değil. Mümkünse balkonda veya iyi havalandırılan bir yerde kurutmak daha doğru olabilir. Evde kurutman gerekiyorsa da ortamı iyi havalandırman gerekiyor.

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6. Temizlik ürünlerini güneşin altında bırakma.

Çamaşır suyu, deterjan, yüzey temizleyici gibi ürünleri pencere önünde veya doğrudan güneş alan yerlerde tutmamak gerekiyor. Özellikle balkon gibi gün boyunca güneş alan yerler bu ürünleri saklamak için pek uygun değil. En iyisi serin, kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir dolapta tutmak. Bir de farklı temizlik ürünlerini kafana göre birbirine karıştırmamak gerektiğini zaten söylemeye gerek yok ama yazın buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. 🙄

7. Prizlere ve uzatma kablolarına fazla yüklenme!

Sıcak havalarda klima, vantilatör gibi cihazlar daha uzun süre çalıştığı için evdeki elektrikli aletlerin kullanımı da artabiliyor. Bunların hepsini aynı uzatma kablosuna bağlayınca işler biraz zorlaşabilir. Özellikle ısınmış bir uzatma kablosunun üzerine halı, koltuk gibi eşyaların gelmemesine ve kablonun hava almasına dikkat etmek iyi olur. Prizlerin veya fişlerin normalden fazla ısındığını fark edersen de bunu görmezden gelme!

8. Pencereleri günün her saatinde açık bırakma.

Evi havalandırmak için öğlenin en sıcak saatinde bütün pencereleri açmak bazen ters etki yaratabilir. Dışarıdaki hava içeriden daha sıcaksa eve serinlik yerine sıcak hava doldurmuş olursun. Özellikle çok sıcak günlerde sabah erken saatlerde veya akşam hava biraz serinlediğinde havalandırmak daha mantıklı. Gün içinde de güneş alan pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutabilirsin. Böylece evin içindeki sıcaklığı biraz daha kontrol altında tutmuş olursun.

9. Vantilatörü veya klimayı temizlemeden kullanma!

Klimanın filtresi ya da vantilatörün pervaneleri uzun zamandır temizlenmediyse yaz gelince ilk iş onları kontrol etmek iyi olabilir. Çünkü aylar boyunca biriken toz, cihaz çalıştığında ortama yayılabiliyor. Klima kullanıyorsan filtre temizliğini de atlamaman gerekiyor. Vantilatörün de fişini çekip pervanelerini ve ızgarasını temizleyebilirsin. Yaz boyunca her gün kullanacağın bir cihazı sezon başında beş dakika temizlersen hiçbir şey kaybetmiş olmazsın.

10. Patili dostunun su kabını boş bırakma!

Evde kedi veya köpek varsa sıcak havalarda onların su ihtiyacını da biraz daha fazla düşünmek gerekiyor. Su kabının güneş alan bir yerde durmadığından ve gün boyunca temiz su bulunduğundan emin olman gerekir. Özellikle çok sıcak günlerde suyu daha sık tazelemek iyi olur. Sıcaktan bunalan bir tek biz değiliz sonuçta. 🙄

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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