Sıcak Havalarda Evde Dikkat Etmen Gereken 10 Durum
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Yaz gelince keyiflenip tatil planları yapmaya başlıyoruz, dolabımızı yenileyip yaza hazırlanıyoruz ama yalnızca kendimizi değil evimizi de bu mevsime hazırlamak lazım. Yiyeceklerin daha çabuk bozulmasından elektronik eşyaların fazla ısınmasına kadar fark etmeden yaptığımız şeyler bazen sorun olabiliyor. Gel, havalar ısınınca eve dikkat etmen gerekenleri söyleyelim. 👇
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1. Yiyecekleri tezgahta uzun süre bırakma.
2. Buzdolabını gereksiz yere açık bırakma.
3. Güneş alan perdeleri gün içinde kapalı tut.
4. Elektronik eşyaları üst üste yığma!
5. Çamaşırları evin içinde kurutuyorsan dikkatli ol!
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6. Temizlik ürünlerini güneşin altında bırakma.
7. Prizlere ve uzatma kablolarına fazla yüklenme!
8. Pencereleri günün her saatinde açık bırakma.
9. Vantilatörü veya klimayı temizlemeden kullanma!
10. Patili dostunun su kabını boş bırakma!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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