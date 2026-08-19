Sıcak Havalarda Evde Dikkat Etmen Gereken 10 Durum

Çamaşır suyu, deterjan, yüzey temizleyici gibi ürünleri pencere önünde veya doğrudan güneş alan yerlerde tutmamak gerekiyor. Özellikle balkon gibi gün boyunca güneş alan yerler bu ürünleri saklamak için pek uygun değil. En iyisi serin, kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir dolapta tutmak. Bir de farklı temizlik ürünlerini kafana göre birbirine karıştırmamak gerektiğini zaten söylemeye gerek yok ama yazın buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. 🙄