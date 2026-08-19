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Uzmanlardan "Kart Dokundurun" Çağrısı: QR Kodla Ödeme Yapan Yandı

Uzmanlardan "Kart Dokundurun" Çağrısı: QR Kodla Ödeme Yapan Yandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 16:59
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Son dönemde alışveriş merkezlerinde, marketlerde ve restoranlarda ödeme yaparken fiziksel kart kullanmak yerine POS cihazındaki QR kodu telefon kamerasıyla okutmak hızla yaygınlaşıyor. Birçok kullanıcı bu yöntemi pratik ve teknolojik bir çözüm olarak görse de siber güvenlik uzmanları ve finans analistleri tam aksi görüşte.

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QR kodla ödeme yapanlar dikkat!

QR kodla ödeme yapanlar dikkat!

Market ve restoran kasalarında popüler olan QR kodla ödeme alışkanlığı ciddi riskler barındırıyor. Fiziksel bir banka veya kredi kartını POS cihazına yaklaştırarak yapılan temassız ödemelerde, kartın bünyesinde yer alan EMV çip teknolojisi devreye giriyor. Bu sistem, cihaz ile banka arasında tamamen kapalı, uçtan uca şifrelenmiş donanımsal bir iletişim kanalı kuruyor. Doğrudan bankacılık altyapısıyla çalışan bu yapı sayesinde araya üçüncü taraf bir yazılımın, sahte bir arayüzün veya zararlı bir bağlantının sızması imkansız hale geliyor. 

QR Kodla Ödeme Yapmak Neden Riskli?

POS ekranında beliren QR kodun telefon kamerasıyla taranması, işlemi donanımsal bir güvenlik seviyesinden çıkarıp tamamen yazılımsal bir sürece dönüştürüyor. Kameranın açılması, ilgili banka uygulamasının çalışması ve internet bağlantısının kurulması aynı anda gerçekleşiyor. Bu durum, siber saldırganların 'yazılımsal açıklar' veya yönlendirilmiş sahte ekranlar üzerinden işlem arasına girme riskini belirgin şekilde artırıyor.

Uzmanlardan "Kart dokundurun" çağrısı.

Uzmanlardan "Kart dokundurun" çağrısı.

Temassız kart kullanımında ödeme, POS cihazının kendi iletişim hattı üzerinden tamamlandığı için tüketicinin telefon şebekesi bir rol oynamıyor. Ancak QR kod yönteminde kullanıcının telefonunda kesintisiz bir internet bağlantısı bulunması şart. Bodrum katlarda yer alan mağazalarda, kapalı otoparklarda veya şebeke yoğunluğunun yaşandığı kalabalık alanlarda internet bağlantısı kopabileceğinden ödeme işlemi yarıda kalabilir. Düşük şarj seviyesi, kameranın odaklanamaması veya uygulamanın donması gibi etkenler de kasadaki kuyrukların uzamasına neden olur.

Uzmanlar 'POS cihazına kart dokundurun' uyarısı geldi. POS cihazlarındaki QR kod seçeneğinin yalnızca kartın unutulduğu acil durumlar için bir alternatif olarak tasalandığına dikkat çekiyor. Kasada hem finansal verileri korumak hem de işlemleri saniyeler içinde tamamlamak için en ideal yöntemin halen fiziksel kartla yapılan temassız (NFC) ödeme olduğu vurgulanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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