Uzmanlardan "Kart Dokundurun" Çağrısı: QR Kodla Ödeme Yapan Yandı
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Son dönemde alışveriş merkezlerinde, marketlerde ve restoranlarda ödeme yaparken fiziksel kart kullanmak yerine POS cihazındaki QR kodu telefon kamerasıyla okutmak hızla yaygınlaşıyor. Birçok kullanıcı bu yöntemi pratik ve teknolojik bir çözüm olarak görse de siber güvenlik uzmanları ve finans analistleri tam aksi görüşte.
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QR kodla ödeme yapanlar dikkat!
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Uzmanlardan "Kart dokundurun" çağrısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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