Uzmanlardan "Kart Dokundurun" Çağrısı: QR Kodla Ödeme Yapan Yandı

Market ve restoran kasalarında popüler olan QR kodla ödeme alışkanlığı ciddi riskler barındırıyor. Fiziksel bir banka veya kredi kartını POS cihazına yaklaştırarak yapılan temassız ödemelerde, kartın bünyesinde yer alan EMV çip teknolojisi devreye giriyor. Bu sistem, cihaz ile banka arasında tamamen kapalı, uçtan uca şifrelenmiş donanımsal bir iletişim kanalı kuruyor. Doğrudan bankacılık altyapısıyla çalışan bu yapı sayesinde araya üçüncü taraf bir yazılımın, sahte bir arayüzün veya zararlı bir bağlantının sızması imkansız hale geliyor.

QR Kodla Ödeme Yapmak Neden Riskli?

POS ekranında beliren QR kodun telefon kamerasıyla taranması, işlemi donanımsal bir güvenlik seviyesinden çıkarıp tamamen yazılımsal bir sürece dönüştürüyor. Kameranın açılması, ilgili banka uygulamasının çalışması ve internet bağlantısının kurulması aynı anda gerçekleşiyor. Bu durum, siber saldırganların 'yazılımsal açıklar' veya yönlendirilmiş sahte ekranlar üzerinden işlem arasına girme riskini belirgin şekilde artırıyor.