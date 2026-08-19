Seçtiğin Yemeklere Göre Mentalin Ne Durumda?
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Bazen ne yiyeceğimizi düşünürken aslında ruh halimizin peşinden gideriz. Canımız sıcacık bir çorba ister, kendimizi kocaman bir hamburgerle ödüllendiririz, tatlı krizine gireriz ya da sadece kahve ve küçük bir atıştırmalıkla günü geçirmeyi seçeriz. Peki ya tabaklarımız mentalimizin küçük bir aynasıysa?
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Seçtiğin Yemeklere Göre Mentalin Ne Durumda?
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