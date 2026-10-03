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'Kıyamet Ambarı' Kapılarını Yeniden Açıyor: İçinde 1,4 Milyondan Fazla Tohum Var

'Kıyamet Ambarı' Kapılarını Yeniden Açıyor: İçinde 1,4 Milyondan Fazla Tohum Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 23:19
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Norveç'in Svalbard takımadasında, dağın 100 metreden fazla içine inşa edilen Svalbard Küresel Tohum Deposu, 13 Ekim'de dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gelecek yeni tohum sevkiyatları için kapılarını yeniden açacak. 'Kıyamet Ambarı' olarak da anılan depoda şu an 1,4 milyondan fazla tohum örneği saklanıyor.

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Kaynak: 1, 2, 3, 4, 5

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Depo, 13 Ekim'de dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gelecek yeni tohum sevkiyatları için kapılarını yeniden açacak.

Depo, 13 Ekim'de dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gelecek yeni tohum sevkiyatları için kapılarını yeniden açacak.

Tohum deposunu işleten Crop Trust, 13 Ekim 2026'da Svalbard'daki depoyu dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gelecek yeni tohum sevkiyatları için açacak. Basın mensuplarının da katılabildiği bu açılış, depo için rutin ama önemli bir yatırım dönemi olarak tanımlanıyor. Depo bu yıl daha önce Şubat ve Haziran'da açılmıştı. Haziran'daki yatırımda 15 binden fazla yeni örnek eklendi ve koleksiyon 1,4 milyon örneği aştı.

Svalbard takımadası, Norveç anakarası ile Kuzey Kutbu'nun yaklaşık yarı yolunda yer alıyor. Depo, dağın 100 metreden fazla içinde bulunuyor. Bölge, soğuk iklimi ve kalıcı donmuş zemini nedeniyle seçildi. Tohumlar, -18 °C sıcaklıkta özel üç katmanlı folyo paketlerde saklanıyor. Tesisin deniz seviyesinden yaklaşık 130 metre yüksekte inşa edildiği, böylece ileride deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenmeyeceği belirtiliyor.

Depoda 134 kurumdan 1,4 milyondan fazla örnek bulunuyor, tesis bu yıl Asturias Prensesi Uluslararası İşbirliği Ödülü'nü aldı.

Depoda 134 kurumdan 1,4 milyondan fazla örnek bulunuyor, tesis bu yıl Asturias Prensesi Uluslararası İşbirliği Ödülü'nü aldı.

Depo, Norveç Tarım ve Gıda Bakanlığı, Kuzey Ülkeleri Genetik Kaynaklar Merkezi (NordGen) ve Crop Trust ortaklığıyla 2008'de açıldı. Tesis Norveç'e ait ve Norveç tarafından yönetiliyor. 4,5 milyon örnek kapasitesi bulunan depo, 2026 itibarıyla 134 kurumdan 1,4 milyondan fazla tohum örneğini koruyor. Şubat'taki yatırımda ise Guatemala ve Nijer ilk kez tohum yatırdı, depoya ilk kez zeytin tohumu da girdi.

Sistem 'kara kutu' mantığıyla işliyor: Bir kutuyu yalnızca onu yatıran kurum geri çekebiliyor ve açabiliyor. Crop Trust, depoyu dünyanın gıda arzı için 'nihai sigorta poliçesi' olarak tanımlıyor. Depo, 2026 Asturias Prensesi Uluslararası İşbirliği Ödülü'ne de layık görüldü. Ödülü veren vakfın sayfasında deponun amacı, doğal afetler, çatışmalar ya da yanlış yönetim nedeniyle kaybolma durumunda gelecekteki arzı garanti altına almak için ekin tohumu çeşitliliğini korumak olarak tanımlanıyor.

Tohum deposunun içinde insan bakterileri için bir mahzen kurulacağı iddia ediliyordu.

Tohum deposunun içinde insan bakterileri için bir mahzen kurulacağı iddia ediliyordu.

Bazı haberlerde Svalbard'daki tohum deposunun bünyesinde insan bakterileri için yeni bir mahzen kurulduğu yazılıyor. Ancak deponun içinde kurulmuş ya da kurulmakta olan böyle bir mahzene dair resmi kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Asıl konu, tohum deposundan esinlenen ayrı bir proje olan 'Mikrobiyota Kasası'. İnsan mikrobiyotasını koruma altına almayı hedefleyen fikir 2018'de Science dergisinde önerildi, fizibilite raporu ise Haziran 2020'de yayımlandı. Proje için İsviçre ya da Norveç öneriliyor, kasanın Svalbard'daki tohum deposuyla birlikte ya da onun içinde yer alma ihtimali de konuşuluyor. Ancak yeri henüz kesinleşmiş değil. Örnekler için birincil yöntem olarak çok düşük sıcaklıklarda saklama öneriliyor, yedek yöntem olarak ise dondurularak kurutma düşünülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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