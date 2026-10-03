'Kıyamet Ambarı' Kapılarını Yeniden Açıyor: İçinde 1,4 Milyondan Fazla Tohum Var
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Norveç'in Svalbard takımadasında, dağın 100 metreden fazla içine inşa edilen Svalbard Küresel Tohum Deposu, 13 Ekim'de dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gelecek yeni tohum sevkiyatları için kapılarını yeniden açacak. 'Kıyamet Ambarı' olarak da anılan depoda şu an 1,4 milyondan fazla tohum örneği saklanıyor.
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Depo, 13 Ekim'de dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gelecek yeni tohum sevkiyatları için kapılarını yeniden açacak.
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Depoda 134 kurumdan 1,4 milyondan fazla örnek bulunuyor, tesis bu yıl Asturias Prensesi Uluslararası İşbirliği Ödülü'nü aldı.
Tohum deposunun içinde insan bakterileri için bir mahzen kurulacağı iddia ediliyordu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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