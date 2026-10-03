'Kıyamet Ambarı' Kapılarını Yeniden Açıyor: İçinde 1,4 Milyondan Fazla Tohum Var

Tohum deposunu işleten Crop Trust, 13 Ekim 2026'da Svalbard'daki depoyu dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gelecek yeni tohum sevkiyatları için açacak. Basın mensuplarının da katılabildiği bu açılış, depo için rutin ama önemli bir yatırım dönemi olarak tanımlanıyor. Depo bu yıl daha önce Şubat ve Haziran'da açılmıştı. Haziran'daki yatırımda 15 binden fazla yeni örnek eklendi ve koleksiyon 1,4 milyon örneği aştı.

Svalbard takımadası, Norveç anakarası ile Kuzey Kutbu'nun yaklaşık yarı yolunda yer alıyor. Depo, dağın 100 metreden fazla içinde bulunuyor. Bölge, soğuk iklimi ve kalıcı donmuş zemini nedeniyle seçildi. Tohumlar, -18 °C sıcaklıkta özel üç katmanlı folyo paketlerde saklanıyor. Tesisin deniz seviyesinden yaklaşık 130 metre yüksekte inşa edildiği, böylece ileride deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenmeyeceği belirtiliyor.