Tarihin İlk Gökdelenini 2 Bin 800 Yıl Önce Yapmış Olabilirler: Göklere Çıkmaya Çalışmışlar
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Heritage dergisinde yayımlanan çalışma, Grat Be'al Gibri Sarayı'nın duvarlarının çok katlı bir yapıyı taşıyabileceğini gösterdi.
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60 x 60 metrelik devasa bir podyum üzerinde yükselen yapı, yerel taş, kil harcı ve yatay ahşap hatıllarla inşa edilmişti.
Yapı, ağırlığı yüzünden değil, büyük bir yangın sonucunda çöktü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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