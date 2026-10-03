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Tarihin İlk Gökdelenini 2 Bin 800 Yıl Önce Yapmış Olabilirler: Göklere Çıkmaya Çalışmışlar

Tarihin İlk Gökdelenini 2 Bin 800 Yıl Önce Yapmış Olabilirler: Göklere Çıkmaya Çalışmışlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 23:43
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Kuzey Etiyopya'daki Yeha antik kentinde bulunan yaklaşık 2 bin 800 yıllık saray kalıntıları, modern mühendislik analizleriyle incelendi. Araştırmacılar, ahşap takviyeli taş duvarların teorik olarak en az 16 katın yükünü taşıyabilecek güçte olduğunu belirledi.

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Kaynak: 1, 2

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Heritage dergisinde yayımlanan çalışma, Grat Be'al Gibri Sarayı'nın duvarlarının çok katlı bir yapıyı taşıyabileceğini gösterdi.

Heritage dergisinde yayımlanan çalışma, Grat Be'al Gibri Sarayı'nın duvarlarının çok katlı bir yapıyı taşıyabileceğini gösterdi.

Martin Drieschner ve Mike Schnelle, Heritage dergisinde yayımlanan çalışmalarında Yeha'daki Grat Be'al Gibri Sarayı'nın duvar yapısına üç boyutlu sonlu elemanlar analizi uyguladı. Araştırmacılar, ahşap takviyeli taş duvar sisteminin çok katlı yapılara uygun olduğunu belirtti. Haberlere göre önceki sanal çalışmalarda yapının 8 katlı olabileceği öngörülmüştü. Yeni hesaplamalar ise mevcut duvarların en az 16 katlık dikey yükü taşıyabilecek bir güvenlik payı barındırdığını gösterdi.

Araştırmacılar bu sonucun sarayın mutlaka 16 katlı inşa edildiği anlamına gelmediğini de vurguladı. Bulgu, yapının taşıma kapasitesini ortaya koyuyor, gerçekte kaç kat olduğunu değil.

60 x 60 metrelik devasa bir podyum üzerinde yükselen yapı, yerel taş, kil harcı ve yatay ahşap hatıllarla inşa edilmişti.

60 x 60 metrelik devasa bir podyum üzerinde yükselen yapı, yerel taş, kil harcı ve yatay ahşap hatıllarla inşa edilmişti.

Milattan önce 800 civarına tarihlenen yapı, yaklaşık 60 x 60 metre taban boyutlarına sahip masif bir podyum üzerinde yükseliyor. Sarayda duvar kalınlığı zemin katta 1,90 metreye, temel seviyesinde 2,20 metreye kadar ulaşıyor. Anıtsal girişte yaklaşık 10 metre yüksekliğinde, tek parça kumtaşından 6 sütun yer alıyor.

Ustalar yerel fonolit taşını ve kil harcını Afrika zeytini ağacından ahşap hatıllarla destekledi. Yatay yerleştirilen bu hatıllar dövme ahşap çivilerle birbirine bağlandı. Hatıllarda sürekli tekrar eden 24 santimetrelik modül, tüm sarayda bilinçli bir mimari standart olarak uygulandı.

Yapı, ağırlığı yüzünden değil, büyük bir yangın sonucunda çöktü.

Yapı, ağırlığı yüzünden değil, büyük bir yangın sonucunda çöktü.

Analizler, sarayın duvar yapısını yıkabilmek için olağanüstü yüklerin gerektiğini ortaya koydu. Bu bulgu, yapının büyük bir yangın nedeniyle çöktüğüne dair tarihsel anlatımlarla uyumlu. Alevlerin taşıyıcı ahşap hatılları yok etmesiyle duvarların kademeli olarak direnç kaybettiği belirtiliyor.

Ahşap takviyeli bu inşaat tekniğinin Aksum Krallığı mimarisinde ve Etiyopya kiliselerinin yapımında sürdüğü de aktarılıyor. Bulgular, antik kaya resimlerinde çok katlı yapıların tasvir edilmesi ve 10. yüzyılda Yemenli bir tarihçinin Sana'daki bir sarayı 20 katlı olarak anlatmasıyla da örtüşüyor. Yeha'daki ortak Etiyopya-Alman araştırma projesi 2009'dan beri sürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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