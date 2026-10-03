Tarihin İlk Gökdelenini 2 Bin 800 Yıl Önce Yapmış Olabilirler: Göklere Çıkmaya Çalışmışlar

Martin Drieschner ve Mike Schnelle, Heritage dergisinde yayımlanan çalışmalarında Yeha'daki Grat Be'al Gibri Sarayı'nın duvar yapısına üç boyutlu sonlu elemanlar analizi uyguladı. Araştırmacılar, ahşap takviyeli taş duvar sisteminin çok katlı yapılara uygun olduğunu belirtti. Haberlere göre önceki sanal çalışmalarda yapının 8 katlı olabileceği öngörülmüştü. Yeni hesaplamalar ise mevcut duvarların en az 16 katlık dikey yükü taşıyabilecek bir güvenlik payı barındırdığını gösterdi.

Araştırmacılar bu sonucun sarayın mutlaka 16 katlı inşa edildiği anlamına gelmediğini de vurguladı. Bulgu, yapının taşıma kapasitesini ortaya koyuyor, gerçekte kaç kat olduğunu değil.