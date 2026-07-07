Burcuna Göre Bilinçaltında Hangi Hayvan Yaşıyor?
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Her burcun kendine özgü bir enerjisi, içgüdüsü ve olaylara yaklaşım biçimi vardır. Peki tüm bunlar tek bir hayvanla temsil edilseydi, bilinçaltında hangi hayvan yaşardı? Bu testte burcunun en derin özelliklerini sembolik hayvanlarla eşleştiriyoruz. Hazırsan burcunu seç ve içindeki gizli ruhu keşfet!
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Burcuna Göre Bilinçaltında Hangi Hayvan Yaşıyor?
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