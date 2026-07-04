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Bu Davranışları Yapıyorsan Kontrolcü Birisin Demektir!

Bu Davranışları Yapıyorsan Kontrolcü Birisin Demektir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 09:01
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Kontrolcü olmak her zaman kötü bir özellik değildir. Planlı olmak, düzeni sevmek ve sorumluluk almak hayatı kolaylaştırabilir. Ancak bazı davranışlar farkında olmadan kontrol etme isteğinin giderek arttığını gösterebilir. Bakalım aşağıdaki davranışlardan kaçını yapıyorsun? Sonuçlar, kontrol etme eğiliminin hangi seviyede olduğunu ortaya çıkaracak!

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Bu Davranışları Yapıyorsan Kontrolcü Birisin Demektir!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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