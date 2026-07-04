Bu Davranışları Yapıyorsan Kontrolcü Birisin Demektir!

Kontrolcü olmak her zaman kötü bir özellik değildir. Planlı olmak, düzeni sevmek ve sorumluluk almak hayatı kolaylaştırabilir. Ancak bazı davranışlar farkında olmadan kontrol etme isteğinin giderek arttığını gösterebilir. Bakalım aşağıdaki davranışlardan kaçını yapıyorsun? Sonuçlar, kontrol etme eğiliminin hangi seviyede olduğunu ortaya çıkaracak!