Vücudunun İhtiyacı Olan Şey Ne?
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Yorgun hissetmenin sebebi her zaman uykusuzluk olmuyor. Vücudun farklı zamanlarda farklı şeylere ihtiyaç duyuyor. Peki vücudunun gerçekten neye ihtiyacın var? Beraber bakalım!
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1. Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?
2. Gün içinde en sık hangisini söylersin?
3. Bunlardan hangisi masanda mutlaka bulunur?
4. Akşam eve geldiğinde ilk ne yaparsın?
5. Cildin son zamanlarda nasıl görünüyor?
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6. Hangi içeceği daha sık tüketiyorsun?
7. Egzersiz konusunda hangisi sana daha uygun?
8. Uyumadan önce genellikle ne yapıyorsun?
Vücudunun dinlenmeye ihtiyacı var!
Vücudunun suya ve dengeli beslenmeye ihtiyacı var!
Vücudunun yumuşacık hissettirecek bir bakım rutinine ihtiyacı var!
Vücudunun her gün devam edecek bir bakım alışkanlığına ihtiyacı var!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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