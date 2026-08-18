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Vücudunun İhtiyacı Olan Şey Ne?

etiket Vücudunun İhtiyacı Olan Şey Ne?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 14:01
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Yorgun hissetmenin sebebi her zaman uykusuzluk olmuyor. Vücudun farklı zamanlarda farklı şeylere ihtiyaç duyuyor. Peki vücudunun gerçekten neye ihtiyacın var? Beraber bakalım!

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1. Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?

2. Gün içinde en sık hangisini söylersin?

3. Bunlardan hangisi masanda mutlaka bulunur?

4. Akşam eve geldiğinde ilk ne yaparsın?

5. Cildin son zamanlarda nasıl görünüyor?

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6. Hangi içeceği daha sık tüketiyorsun?

7. Egzersiz konusunda hangisi sana daha uygun?

8. Uyumadan önce genellikle ne yapıyorsun?

Vücudunun dinlenmeye ihtiyacı var!

Son zamanlarda hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini oldukça yormuşsun. Sürekli koşturmak, yeterince dinlenememek ve kaliteli uyku eksikliği enerjini ciddi şekilde azaltmış. Bedenin sana mola vermen gerektiğini küçük sinyallerle anlatmaya çalışıyor. Birkaç gün bile olsa uyku düzenine özen göstermeli, ekran süreni azaltmalı ve kendine nefes alacak alan açmalısın.

Vücudunun suya ve dengeli beslenmeye ihtiyacı var!

Gün içinde yeterince su içmiyor ve beslenme düzenini ihmal ediyorsun. Bu durum halsizlikten konsantrasyon düşüklüğüne kadar pek çok farklı belirtiye neden oluyor. Özellikle sebze, meyve ve protein açısından daha dengeli öğünler hazırlamak sana düşündüğünden daha fazla enerji kazandıracak. Daha fazla su içmen gerekiyor, vücudunun neme de ihtiyacı var unutma!

Vücudunun yumuşacık hissettirecek bir bakım rutinine ihtiyacı var!

Cildin her gün farklı dış etkenlerle mücadele ediyor ve bazen bunun sonucunda kuruluk hissi yaşıyorsun. Günlük bakım alışkanlıklarına küçük dokunuşlar eklemen senin için çok iyi olacak. Özellikle duş sonrası uygulanacak düzenli nemlendirme rutini fark edilir bir rahatlık sağlayacak. Kendine ayıracağın birkaç dakika, günün en keyifli anlarından biri olabilir, bunu asla unutmamalısın.

Vücudunun her gün devam edecek bir bakım alışkanlığına ihtiyacı var!

Bakımlı hissetmenin sırrı düzenli alışkanlıklarda saklı. Günlük yaşamının bir parçası haline gelecek küçük bakım adımları, senin çok daha iyi hissetmeni sağlayacak. Kendine ayıracağın birkaç dakika bedenin de değişmesini sağlayacak. Uzun bir banyo seansı, bakım maskesi gibi detayları es geçme! Tüm bunlar hayat kaliteni artıracak.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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