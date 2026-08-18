Vücudunun İhtiyacı Olan Şey Ne?

Gün içinde yeterince su içmiyor ve beslenme düzenini ihmal ediyorsun. Bu durum halsizlikten konsantrasyon düşüklüğüne kadar pek çok farklı belirtiye neden oluyor. Özellikle sebze, meyve ve protein açısından daha dengeli öğünler hazırlamak sana düşündüğünden daha fazla enerji kazandıracak. Daha fazla su içmen gerekiyor, vücudunun neme de ihtiyacı var unutma!