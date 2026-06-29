Hamburgerini Hazırla, En Garip Özelliğini Söyleyelim!
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Bir hamburger hazırlamak sandığından çok daha fazla şey anlatabilir! Seçeceğin ekmekten sosa, turşudan ekstra malzemelere kadar her tercihin kişiliğinin farklı bir yönünü yansıtıyor. Şimdi kendi hamburgerini oluştur ve seni diğer insanlardan ayıran en garip ama en ilginç özelliğini öğren!
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Hamburgerini Hazırla, En Garip Özelliğini Söyleyelim!
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