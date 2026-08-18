Eylül Ayında Ataköy Marina’da Kaçırmamanız Gereken 9 Etkinlik
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Yazın bitmesi fikrine henüz kendini alıştıramayanlar için İstanbul'da eylül ayında gidebileceğiniz birbirinden özel etkinlikleri derledik. İstanbul en yeni mekanı Ataköy Marina, ay boyunca birbirinden gösterişli konserlere ve sahne performanslarına ev sahipliği yapıyor. Türkçe poptan rock’a, arabeskten yıllardır dinlemekten vazgeçemediğimiz şarkılara kadar hemen her ruh haline hitap eden konser bulunuyor.
Gelin eylül ayı boyunca Ataköy Marina’da katılabileceğiniz muhteşem etkinliklere birlikte bakalım!
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1. Yıldız Tilbe - 2 Eylül
2. Teoman - 4 Eylül
3. Model - 5 Eylül
4. Derya Bedavacı - 11 Eylül
5. Bülent Ersoy - 18 Eylül
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6. Düş Sokağı Sakinleri - 19 Eylül
7. Aşkın Nur Yengi - 23 Eylül
8. Koray Avcı - 25 Eylül
9. Funda Arar - 26 Eylül
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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