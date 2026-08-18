Eylül Ayında Ataköy Marina’da Kaçırmamanız Gereken 9 Etkinlik

Serin bir eylül akşamında Teoman dinlemek, hem de bu unutulmaz deneyime açık hava sahnesinde katılmak gerçekten ayın en büyüleyici olayı olabilir. Yıllar içinde hayatımızın farklı dönemlerine eşlik eden şarkılarıyla Türk rock'ının en ikonik isimlerinden olan Teoman, 4 Eylül’de Ataköy Marina’da olacak.

Zaten yıllardır ezbere bildiğiniz şarkılara eşlik etmek için arkadaş grubunu toplamanız yeterli. Konserin bir noktasında kendinizi lise veya üniversite yıllarında gibi hissederseniz hiç şaşırmayın.