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Eylül Ayında Ataköy Marina’da Kaçırmamanız Gereken 9 Etkinlik

etiket Eylül Ayında Ataköy Marina’da Kaçırmamanız Gereken 9 Etkinlik

Özge
Özge - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 15:01
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Yazın bitmesi fikrine henüz kendini alıştıramayanlar için İstanbul'da eylül ayında gidebileceğiniz birbirinden özel etkinlikleri derledik. İstanbul en yeni mekanı Ataköy Marina, ay boyunca birbirinden gösterişli konserlere ve sahne performanslarına ev sahipliği yapıyor. Türkçe poptan rock’a, arabeskten yıllardır dinlemekten vazgeçemediğimiz şarkılara kadar hemen her ruh haline hitap eden konser bulunuyor.

Gelin eylül ayı boyunca Ataköy Marina’da katılabileceğiniz muhteşem etkinliklere birlikte bakalım!

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1. Yıldız Tilbe - 2 Eylül

1. Yıldız Tilbe - 2 Eylül

Eylül ayına aşk acısından dans ettiren şarkılara kadar geniş bir repertuarla başlamak isteyenlerin ilk durağı belli. Kendine has yorumu, sahnedeki enerjisi ve yıllar geçse de kalabalıkların hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 2 Eylül saat 21.00’de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde olacak.

Yazın son günlerinin hakkını bol bol şarkı söyleyerek vermek istiyorsanız bu tarihi mutlaka takviminize eklemelisiniz.

2. Teoman - 4 Eylül

2. Teoman - 4 Eylül

Serin bir eylül akşamında Teoman dinlemek, hem de bu unutulmaz deneyime açık hava sahnesinde katılmak gerçekten ayın en büyüleyici olayı olabilir. Yıllar içinde hayatımızın farklı dönemlerine eşlik eden şarkılarıyla Türk rock'ının en ikonik isimlerinden olan Teoman, 4 Eylül’de Ataköy Marina’da olacak. 

Zaten yıllardır ezbere bildiğiniz şarkılara eşlik etmek için arkadaş grubunu toplamanız yeterli. Konserin bir noktasında kendinizi lise veya üniversite yıllarında gibi hissederseniz hiç şaşırmayın.

3. Model - 5 Eylül

3. Model - 5 Eylül

Uzun bir aranın ardından yeniden bir araya gelen Model, Ataköy Marina’daki eylül programının en fazla merak uyandıran duraklarından biri. Grubun yıllar boyunca dinlenen şarkılarını canlı dinlemek, özellikle o dönemde gençliğini yaşayanlar için güçlü bir nostalji vaat ediyor.

5 Eylül akşamı saat 21.00’de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek konser; “Pembe Mezarlık”, “Değmesin Ellerimiz” ve “Makyaj” gibi şarkılarla büyüyenler için kesinlikle unutulmaz olacak.

4. Derya Bedavacı - 11 Eylül

4. Derya Bedavacı - 11 Eylül

Hafif arabesk, güçlü yorum ve bol miktarda duygu arayanlar için ayın öne çıkan etkinliklerinden biri 11 Eylül’de düzenlenecek Derya Bedavacı konseri. Güçlü vokali ve arabeskten Türkçe popa uzanan yorumuyla son yıllarda büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak.

Arkadaşlarınızla uzun uzun şarkı söylemek ve haftanın bütün yorgunluğunu sahneye bırakmak istiyorsanız, kesinlikle doğru seçenek.

5. Bülent Ersoy - 18 Eylül

5. Bülent Ersoy - 18 Eylül

Eylül ayında Ataköy Marina sahnesinde dinleyebileceğiniz en parlak isimlerden biri elbette Bülent Ersoy. Yıllara yayılan repertuarı ve benzersiz sahne yorumuyla, 18 Eylül saat 21.00’de Açık Hava Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak sanatçı, ayın en özel etkinliklerinden birine imza atacak.

Türk sanat müziğinden arabeske uzanan eserleri canlı dinlemek ve yüksek tempolu etkinliklerin arasına daha ağırbaşlı bir konser akşamı eklemek istiyorsanız, bu geceyi kaçırmamalısınız.

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6. Düş Sokağı Sakinleri - 19 Eylül

6. Düş Sokağı Sakinleri - 19 Eylül

Bazı şarkıların üzerinden yıllar geçse de ilk birkaç notasını duymak insanı aynı yere götürür. Düş Sokağı Sakinleri de tam olarak bu hissi yaşatan gruplardan biri. İşin en güzel tarafı ise bu duygu yüklü repertuarın 19 Eylül akşamı, Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’ne taşınacak olması.

Eylül gecesine biraz melankoli, biraz şiirsellik ve bolca eski şarkı eklemek isteyenler için listenin en güzel seçeneklerinden biri bu olabilir. Özellikle yüksek tempolu konserlerden ziyade şarkıların atmosferine kapılmayı seviyorsanız, bu tarihi bir kenara not etmenizde fayda var.

7. Aşkın Nur Yengi - 23 Eylül

7. Aşkın Nur Yengi - 23 Eylül

90’lar Türkçe popunun en güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi, 23 Eylül akşamı Ataköy Marina’da sahneye çıkacak. Programda doksanlardan bugüne uzanan şarkılarla nostalji dozu epey yüksek olacak.

Türkçe popun geçmişine doğru eğlenceli bir yolculuk yapmak istiyorsanız, bu konseri ayın kaçırılmaması gereken konserleri listesine ilk sıradan ekleyebilirsiniz. Şarkıların ilk birkaç saniyesini duyduğunuz anda sözlerini anında hatırlayacağınız, bir geceye hazır olun.

8. Koray Avcı - 25 Eylül

8. Koray Avcı - 25 Eylül

Hafta sonuna güçlü bir vokal ve bol bol eşlik edilecek şarkılarla başlamak isteyenler için ayın bir sonraki etkinliği, 25 Eylül saat 21.00’de Ataköy Marina'da gerçekleşecek Koray Avcı konseri.

Türk halk müziğinden arabeske ve popüler şarkılara uzanan repertuarıyla, sahne ile dinleyici arasındaki mesafenin kaybolacağı bir gece arıyorsanız, bu geceyi not etmeyi unutmayın.

9. Funda Arar - 26 Eylül

9. Funda Arar - 26 Eylül

Eylülün sonlarında güçlü bir kadın vokal dinlemek isteyenlerin son durağında Funda Arar var. Güçlü sesi ve yıllara yayılan repertuarıyla sanatçı, 26 Eylül saat 21.00’de Açık Hava Sahnesi’nde olacak.

Duygusal şarkılardan daha hareketli parçalara uzanan zengin repertuarı sayesinde konser boyunca tek bir ruh haline sabitlenmeniz pek mümkün olmayabilir. Ama kimi şarkılarda sessizce duygulanmak diğerlerinde ise tüm alanla birlikte tempo tutturmak istiyorsanız, bu geceyi kaçırmamanız iyi olabilir.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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