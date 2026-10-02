Sonsuza Kadar Seninle: Sonrasında Hatıra Bilet de Oluşturabileceğin Birbirinden Keyifli 11 Etkinlik
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Bazı etkinlikler sadece birkaç saat sürse de hatırası bizimle çok daha uzun süre kalmaya devam ediyor. Sen de herhangi bir etkinlikten eve döndüğünde galerindeki videoları tekrar tekrar izleyenlerden veya yıllar öncesinden kalan etkinlik biletlerini saklayanlardansan Passo'nun Hatıra Bilet teknolojisi çok hoşuna gidecek.
Çünkü aşağıdaki etkinliklerde güzel bir gece geçirmenin yanında, sonrasında kendi kişiselleştirilmiş biletini de dijital bir hatıraya dönüştürebiliyorsun!
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Önce "Hatıra Bilet" nedir açıklayalım!
1. Pera Palace Atatürk Müze Odası
2. MODEL
3. Teoman
4. Kenan Doğulu
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5. Fazıl Say Jazz Quintet
6. Mahsun Kırmızıgül
7. Sevgiliyle Özel İmza Parfüm I Workshop
8. Masumiyet Müzesi
9. Suç ve Ceza
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10. 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu
11. Kadıköy Açık Mikrofon Stand Up
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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