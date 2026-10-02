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Sonsuza Kadar Seninle: Sonrasında Hatıra Bilet de Oluşturabileceğin Birbirinden Keyifli 11 Etkinlik

etiket Sonsuza Kadar Seninle: Sonrasında Hatıra Bilet de Oluşturabileceğin Birbirinden Keyifli 11 Etkinlik

Özge
Özge - Onedio Üyesi
02.10.2026 - 12:01
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Bazı etkinlikler sadece birkaç saat sürse de hatırası bizimle çok daha uzun süre kalmaya devam ediyor. Sen de herhangi bir etkinlikten eve döndüğünde galerindeki videoları tekrar tekrar izleyenlerden veya yıllar öncesinden kalan etkinlik biletlerini saklayanlardansan Passo'nun Hatıra Bilet teknolojisi çok hoşuna gidecek. 

Çünkü aşağıdaki etkinliklerde güzel bir gece geçirmenin yanında, sonrasında kendi kişiselleştirilmiş biletini de dijital bir hatıraya dönüştürebiliyorsun!

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Önce "Hatıra Bilet" nedir açıklayalım!

Önce "Hatıra Bilet" nedir açıklayalım!

Passo'nun kullanıcılarına sunduğu Hatıra Bilet, NFT teknolojisi kullanılarak blokzincir üzerinde oluşturulan ve sana özel bir çeşit dijital bilet. Hatıra Bilet özelliği bulunan bir etkinliğin biletini alırken bu seçeneği aktif hale getirebiliyor veya mevcut dijital biletini daha sonra Hatıra Bilet'e yükseltebiliyorsun. Böylece etkinlik sonrasında biletine o gece çektiğin bir fotoğrafı ekleyebiliyor, hatıranı kişiselleştirebiliyor ve dijital koleksiyonunda sonsuz kadar saklayabiliyorsun. Yani konser veya gösteri sona erse bile o geceye ait bilet seninle kalmaya devam ediyor.

Hatıra Bilet'in nasıl çalıştığını daha detaylı incelemek istersen seni buraya alalım!

1. Pera Palace Atatürk Müze Odası

1. Pera Palace Atatürk Müze Odası

Beyoğlu’nda kısa ama tarih duygusu güçlü bir kültür-sanat molası arıyorsan Pera Palace’ın 101 numaralı odası senin için oldukça özel bir durak olabilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul ziyaretlerinde konakladığı oda, bugün kişisel eşyalarının ve çeşitli objelerin sergilendiği bir müze alanı olarak ziyaret edilebiliyor. 

Yer: Pera Palace Hotel, Beyoğlu, İstanbul

Takvim: Farklı gün ve saatlerde ziyaret edilebilir.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

2. MODEL

2. MODEL

Uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönen MODEL, yıllardır ezbere bilinen şarkılarını yeniden dinleyicileriyle buluşturuyor. Eski konser anılarını da canlandıracak konser, bu kez kişiselleştirebileceğin kalıcı bir dijital anıya dönüşebilir.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

3. Teoman

3. Teoman

Teoman’ın “İstanbul’da Sonbahar”, “Paramparça”, “Renkli Rüyalar Oteli” ve daha nice şarkısı yıllardır farklı dönemlerimize eşlik edenlerden. Sevdiğin parçaları canlı dinlediğin bir geceyi yıllar sonra tekrar hatırlamak istersen, Hatıra Bilet seçeneği bulunan konserlerinden biri bunun için güzel bir fırsat olabilir.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

4. Kenan Doğulu

4. Kenan Doğulu

Dans etmek, kalabalıkla birlikte şarkı söylemek ve konserden yüksek enerjiyle çıkmak istiyorsan senin etkinliğin Kenan Doğulu konseri olmalı. Kariyerinin farklı dönemlerinden hitleri bir araya getiren repertuvarı, bir gecede hem nostalji hem de bolca eğlence vadediyor. 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

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5. Fazıl Say Jazz Quintet

5. Fazıl Say Jazz Quintet

Fazıl Say, “Say Plays Jazz on Tour with Škoda” projesinde klasik konser formunun dışına çıkarak caz beşlisi için bestelediği yeni eserleri dinleyicilerle buluşturuyor. Ezgi Alaş, Aslıhan And, Serdar Barçın ve Ferit Odman’ın eşlik ettiği proje, müzikal olduğu kadar düşünsel bir anlatı da kuruyor. Klasik müzikle cazı aynı sahnede buluşturan etkinlik, senin için sonrasında saklanacak güzel bir hatıraya dönüşebilir. 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

6. Mahsun Kırmızıgül

6. Mahsun Kırmızıgül

Uzun yıllardır müziğin yanı sıra sinema ve televizyon projeleriyle de geniş bir kitleye ulaşan Mahsun Kırmızıgül, yeniden dinleyicileriyle buluşturuyor. Yıllardır bildiğin şarkıları canlı dinleyip o geceyi ayrı bir anıya dönüştürmek istiyorsan Hatıra Bilet fikrine en çok yakışan etkinliklerden biri olabilir. Çünkü güncel konserlerinden bazılarında Hatıra Bilet seçeneği bulunuyor. 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

7. Sevgiliyle Özel İmza Parfüm I Workshop

7. Sevgiliyle Özel İmza Parfüm I Workshop

Bu kez hatırayı izlediğin bir gösteriden değil debirlikte ürettiğin bir şeyden çıkarıyoruz. Workshop kapsamında farklı koku notalarını keşfedip birlikte ikinize özel bir parfüm tasarlayabiliyorsunuz. Üstelik ortaya çıkan kokuyu günlük hayata taşıyarak kalıcı bir hatıraya dönüştürebiliyorsun. Sevgilinle birlikte yeni bir deneyim arıyorsan listenin en orijinal seçeneklerinden biri.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

8. Masumiyet Müzesi

8. Masumiyet Müzesi

Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından sahneye taşınan Masumiyet Müzesi, aşkın zamanla nasıl bir takıntıya dönüşebildiğini konu ediniyor. Romanı daha önce okuduysan bu tanıdık dünyayı bir de sahnede görmek harika olabilir. 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

9. Suç ve Ceza

9. Suç ve Ceza

Dostoyevski’nin en çarpıcı eserlerinden Suç ve Ceza, tek kişilik bir performansla sahneye taşıyor. Klasik hikaye, insanın kendi zihninden ve vicdanından ne kadar kaçabileceğini de sorgulatıyor. Edebiyat uyarlamalarını seviyorsan, sahneden ayrıldıktan sonra bile üzerine düşünmeye devam edeceğin yapımlardan biri olabilir. 

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10. 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu

10. 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu

Listede Hatıra Bilet’i ailece geçirilen bir günün anısına dönüştürebileceğin bir seçenek de var. Jules Verne’in klasikleşen macerasından uyarlanan 80 Günde Dünya Turu, müzikli bir çocuk tiyatrosuyla sahneye taşıyor. Trenlerden deniz yolculuklarına uzanan hikaye, çocuklarla katılabileceğin en keyifli alternatiflerden biri. 

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11. Kadıköy Açık Mikrofon Stand Up

11. Kadıköy Açık Mikrofon Stand Up

Hatırlanmaya değer bir gece için sahnede mutlaka tanınmış bir isim olması gerekmiyor. Kadıköy Açık Mikrofon Stand Up, farklı komedyenlerin yeni şakalarını denediği ve hatta isteyen seyircilerin mikrofonu eline alabildiği daha spontane bir komedi deneyimi sunuyor. Kahkaha kadar sürprizi de bol bir akşam arıyorsan kesinlikle değerlendirebilirsin.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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