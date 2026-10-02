Sonsuza Kadar Seninle: Sonrasında Hatıra Bilet de Oluşturabileceğin Birbirinden Keyifli 11 Etkinlik

Bazı etkinlikler sadece birkaç saat sürse de hatırası bizimle çok daha uzun süre kalmaya devam ediyor. Sen de herhangi bir etkinlikten eve döndüğünde galerindeki videoları tekrar tekrar izleyenlerden veya yıllar öncesinden kalan etkinlik biletlerini saklayanlardansan Passo'nun Hatıra Bilet teknolojisi çok hoşuna gidecek.

Çünkü aşağıdaki etkinliklerde güzel bir gece geçirmenin yanında, sonrasında kendi kişiselleştirilmiş biletini de dijital bir hatıraya dönüştürebiliyorsun!