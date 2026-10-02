article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
ABD'nin Bir Eyaleti Olan Hawaii'nin Bayrağında Neden Hala Başka Ülkenin Bayrağı Var?

ABD'nin Bir Eyaleti Olan Hawaii'nin Bayrağında Neden Hala Başka Ülkenin Bayrağı Var?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin 50 eyaletinden biri, bayrağının köşesinde bugün hâlâ başka bir ülkenin bayrağını taşıyor: Hawaii. Köşedeki bayrak ise İngiltere'nin Union Jack'i, yani Birleşik Krallık Bayrağı. Tuhaf görünen bu tercihin arkasında bir kralın denge politikası, bir darbe ve 200 yılı aşkın bir hikâye var!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kral Kamehameha Bayrağa İki Ülkeyi Birden Koydu

Kral Kamehameha Bayrağa İki Ülkeyi Birden Koydu

Hikâye 1778'de, İngiliz kaşif James Cook'un adalara ayak basmasıyla başlıyor. Cook takımadalara Sandwich Adaları adını verdi, bir yıl sonraki ikinci ziyaretinde ise yerlilerle çıkan arbedede hayatını kaybetti.

Ardından gelen İngiliz kaptan George Vancouver, adaları birleştiren Kral Kamehameha'ya hayvan ve askeri destek sağladı. Yakınlık öyle ilerledi ki Kamehameha 1794'te Büyük Ada'yı İngiltere Kralı III. George'a bıraktığını ilan etti. Londra ise bu anlaşmayı hiçbir zaman onaylamadı.

Asıl kırılma 1812'de geldi. ABD ile İngiltere savaşa tutuşunca Kamehameha iki gücün arasında kalmamak için tarafsız görünmek zorundaydı. Çözümü bir bayrakta buldu: sol üst köşede Union Jack (Birleşik Krallık Bayrağı) geri kalanında adaların sekiz büyük adasını temsil eden sekiz yatay şerit.

Bayrak bir yandan İngiltere'ye dostluk mesajı veriyor, bir yandan da çizgileriyle Amerikan bayrağını andırıyordu.

İngiliz Bayrağı Bir Kez de Gerçekten Dalgalandı

İngiliz Bayrağı Bir Kez de Gerçekten Dalgalandı

1843'te İngiliz subay Lord George Paulet savaş gemisiyle Honolulu'ya gelip şehri topa tutmakla tehdit etti. Kral III. Kamehameha'yı geri adım atmaya zorlayan Paulet, Hawaii bayrağını indirip yerine İngiliz bayrağını çekti ve adaları birkaç ay boyunca kendisi yönetti.

Aynı yılın temmuzunda gelen Tuğamiral Richard Thomas, Paulet'nin yetkisiz davrandığını açıkladı ve Hawaii'nin egemenliğini geri verdi. 31 Temmuz o günden sonra 'Egemenliğin Geri Verilişi Günü' olarak kutlandı. Union Jack'li bayrak ise 1845'te resmen kabul edildi.

Krallık Bir Darbeyle Sona Erdi, Bayrak Yerinde Kaldı

Krallık Bir Darbeyle Sona Erdi, Bayrak Yerinde Kaldı

19. yüzyılın ikinci yarısında adalarda Amerikalı misyonerlerin ve şeker plantasyonu sahiplerinin etkisi hızla büyüdü. 1887'de Kral Kalakaua, yabancı toprak sahiplerinin ağırlıkta olduğu bir kabineyi kabul etmeye zorlandı. Bu anayasa tarihe 'Süngü Anayasası' adıyla geçti, aynı yıl Pearl Harbor da ABD donanmasına açıldı.

Kalakaua'nın ölümünden sonra tahta çıkan Kraliçe Liliuokalani kraliyet yetkilerini geri almak isteyince ABD elçisi John Stevens 162 deniz piyadesini karaya çıkardı. 17 Ocak 1893'te plantasyon sahipleri kraliçeyi devirdi. Hawaii 1898'de ABD topraklarına katıldı, 1959'da da 50. eyalet oldu.

Bütün bu çalkantıya rağmen bayrak hiç değişmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın