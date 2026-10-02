ABD'nin Bir Eyaleti Olan Hawaii'nin Bayrağında Neden Hala Başka Ülkenin Bayrağı Var?

Hikâye 1778'de, İngiliz kaşif James Cook'un adalara ayak basmasıyla başlıyor. Cook takımadalara Sandwich Adaları adını verdi, bir yıl sonraki ikinci ziyaretinde ise yerlilerle çıkan arbedede hayatını kaybetti.

Ardından gelen İngiliz kaptan George Vancouver, adaları birleştiren Kral Kamehameha'ya hayvan ve askeri destek sağladı. Yakınlık öyle ilerledi ki Kamehameha 1794'te Büyük Ada'yı İngiltere Kralı III. George'a bıraktığını ilan etti. Londra ise bu anlaşmayı hiçbir zaman onaylamadı.

Asıl kırılma 1812'de geldi. ABD ile İngiltere savaşa tutuşunca Kamehameha iki gücün arasında kalmamak için tarafsız görünmek zorundaydı. Çözümü bir bayrakta buldu: sol üst köşede Union Jack (Birleşik Krallık Bayrağı) geri kalanında adaların sekiz büyük adasını temsil eden sekiz yatay şerit.

Bayrak bir yandan İngiltere'ye dostluk mesajı veriyor, bir yandan da çizgileriyle Amerikan bayrağını andırıyordu.