Resim Öğretmeninin Tweet'i X'te Herkesi Kendi Mesleğiyle Öğüt Vermeye Başlattı
X'te yeni bir akım var: önce mesleğinizi söylüyorsunuz, ardından o mesleğin diliyle bir öğüt veriyorsunuz. Her şey Özlem adlı kullanıcının 'Resim öğretmeniyim, çizgiyi aşmayın.' paylaşımıyla başladı. Cümle kısa sürede alıntılandı, alıntıların alıntıları zincirleme yayıldı ve timeline'ı meslek meslek nasihat doldurdu. Mühendis kurcalamayın dedi, anestezi doktoru uyanık olun diye uyardı, polis kaçanı kovalamayın diye seslendi. Matematik öğretmenleri problem çıkarmamayı, hemşireler akışına bırakmayı öğütledi; psikiyatristten opera sanatçısına kadar herkes kendi alanından bir cümle bıraktı. Biz de bu zincirin en akılda kalan halkalarını, ilk paylaşımdan başlayarak derledik.
İlk paylaşım şöyleydi:
Mühendis, kurcalama konusunda net
Anestezi doktorundan uyanık kalma çağrısı
Psikiyatristten "çok da şeapmayın" uyarısı
Polis kovalamıyor, dönmek isteyen dönüyor
Müdür yardımcısından ilk derse geç kalma uyarısı
Kardiyolog herkesin kalp ritmini sakin tutmak istiyor
Enfeksiyon doktorundan bulaşma tavsiyesi
Opera sanatçısı bağırtılmak istemiyor
Okul öncesi öğretmeni hayatla oyunu karıştırmayın diyor
Matematik öğretmeninden problem çıkarma yasağı
Türkçe öğretmeni bağlaçları ayırıyor, sevenleri değil
İntörn doktor kendini kullandırtmamayı öğütlüyor
Sınıf öğretmenine bir şey öğretmeye kalkmak
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