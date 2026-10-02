Resim Öğretmeninin Tweet'i X'te Herkesi Kendi Mesleğiyle Öğüt Vermeye Başlattı

X'te yeni bir akım var: önce mesleğinizi söylüyorsunuz, ardından o mesleğin diliyle bir öğüt veriyorsunuz. Her şey Özlem adlı kullanıcının 'Resim öğretmeniyim, çizgiyi aşmayın.' paylaşımıyla başladı. Cümle kısa sürede alıntılandı, alıntıların alıntıları zincirleme yayıldı ve timeline'ı meslek meslek nasihat doldurdu. Mühendis kurcalamayın dedi, anestezi doktoru uyanık olun diye uyardı, polis kaçanı kovalamayın diye seslendi. Matematik öğretmenleri problem çıkarmamayı, hemşireler akışına bırakmayı öğütledi; psikiyatristten opera sanatçısına kadar herkes kendi alanından bir cümle bıraktı. Biz de bu zincirin en akılda kalan halkalarını, ilk paylaşımdan başlayarak derledik.