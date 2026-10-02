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Resim Öğretmeninin Tweet'i X'te Herkesi Kendi Mesleğiyle Öğüt Vermeye Başlattı

Resim Öğretmeninin Tweet'i X'te Herkesi Kendi Mesleğiyle Öğüt Vermeye Başlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 12:26
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X'te yeni bir akım var: önce mesleğinizi söylüyorsunuz, ardından o mesleğin diliyle bir öğüt veriyorsunuz. Her şey Özlem adlı kullanıcının 'Resim öğretmeniyim, çizgiyi aşmayın.' paylaşımıyla başladı. Cümle kısa sürede alıntılandı, alıntıların alıntıları zincirleme yayıldı ve timeline'ı meslek meslek nasihat doldurdu. Mühendis kurcalamayın dedi, anestezi doktoru uyanık olun diye uyardı, polis kaçanı kovalamayın diye seslendi. Matematik öğretmenleri problem çıkarmamayı, hemşireler akışına bırakmayı öğütledi; psikiyatristten opera sanatçısına kadar herkes kendi alanından bir cümle bıraktı. Biz de bu zincirin en akılda kalan halkalarını, ilk paylaşımdan başlayarak derledik.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Mühendis, kurcalama konusunda net

Mühendis, kurcalama konusunda net
twitter.com

Anestezi doktorundan uyanık kalma çağrısı

Anestezi doktorundan uyanık kalma çağrısı
twitter.com

Psikiyatristten "çok da şeapmayın" uyarısı

Psikiyatristten "çok da şeapmayın" uyarısı
twitter.com

Polis kovalamıyor, dönmek isteyen dönüyor

Polis kovalamıyor, dönmek isteyen dönüyor
twitter.com
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Müdür yardımcısından ilk derse geç kalma uyarısı

Müdür yardımcısından ilk derse geç kalma uyarısı
twitter.com

Kardiyolog herkesin kalp ritmini sakin tutmak istiyor

Kardiyolog herkesin kalp ritmini sakin tutmak istiyor
twitter.com

Enfeksiyon doktorundan bulaşma tavsiyesi

Enfeksiyon doktorundan bulaşma tavsiyesi
twitter.com

Opera sanatçısı bağırtılmak istemiyor

Opera sanatçısı bağırtılmak istemiyor
twitter.com

Okul öncesi öğretmeni hayatla oyunu karıştırmayın diyor

Okul öncesi öğretmeni hayatla oyunu karıştırmayın diyor
twitter.com
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Matematik öğretmeninden problem çıkarma yasağı

Matematik öğretmeninden problem çıkarma yasağı
twitter.com

Türkçe öğretmeni bağlaçları ayırıyor, sevenleri değil

Türkçe öğretmeni bağlaçları ayırıyor, sevenleri değil
twitter.com

İntörn doktor kendini kullandırtmamayı öğütlüyor

İntörn doktor kendini kullandırtmamayı öğütlüyor
twitter.com

Sınıf öğretmenine bir şey öğretmeye kalkmak

Sınıf öğretmenine bir şey öğretmeye kalkmak
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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