T.C. Kimlik Kartlarına Yeni Özellik: Müzekart Yerine Geçecek, 216 Müze ve Ören Yerine Kartla Girilecek

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yürütülen projenin geldiği aşamayı ve yol haritasını değerlendirmek üzere Türk Telekom heyetini Bakanlıkta kabul etti. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, e-Devlet ya da mobil uygulama üzerinden ödemelerini yaptıktan sonra T.C. kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine doğrudan giriş yapabilecek.

Bakan Ersoy, çalışmanın hedefini şu sözlerle özetledi: 'Kültürel mirasımızı teknolojinin imkânlarıyla buluşturarak ziyaretçilerimize daha hızlı, güvenli ve kaliteli bir deneyim sunacağız.' Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.