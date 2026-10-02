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T.C. Kimlik Kartlarına Yeni Özellik: Müzekart Yerine Geçecek, 216 Müze ve Ören Yerine Kartla Girilecek

T.C. Kimlik Kartlarına Yeni Özellik: Müzekart Yerine Geçecek, 216 Müze ve Ören Yerine Kartla Girilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 12:34
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T.C. kimlik kartlarına müze girişi özelliği geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dijital dönüşüm projesi kapsamında vatandaşlar, Müzekart yerine kimlik kartlarını kullanarak Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerine girebilecek. Ücret e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden ödenecek, gişede sıra beklemeye gerek kalmayacak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Kartını okutan vatandaş, gişede beklemeden müzeye girecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Kartını okutan vatandaş, gişede beklemeden müzeye girecek.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yürütülen projenin geldiği aşamayı ve yol haritasını değerlendirmek üzere Türk Telekom heyetini Bakanlıkta kabul etti. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, e-Devlet ya da mobil uygulama üzerinden ödemelerini yaptıktan sonra T.C. kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine doğrudan giriş yapabilecek.

Bakan Ersoy, çalışmanın hedefini şu sözlerle özetledi: 'Kültürel mirasımızı teknolojinin imkânlarıyla buluşturarak ziyaretçilerimize daha hızlı, güvenli ve kaliteli bir deneyim sunacağız.' Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Süresi dolan Müzekart'ların yerini kimlik kartı alacak, mevcut kartlar ise geçerliliğini koruyacak.

Süresi dolan Müzekart'ların yerini kimlik kartı alacak, mevcut kartlar ise geçerliliğini koruyacak.

Bakanlık açıklamasında 'Süresi sona eren kartların yerine ise T.C. kimlik kartlarının Müzekart olarak kullanılabilmesi planlanıyor' denildi. Yani elindeki Müzekart'ın süresi devam eden vatandaş mağdur olmayacak; kullanım süresi bitmeyen kartlar mevcut haliyle geçerli kalmaya devam edecek.

Dönüşüm yalnızca giriş kapılarıyla sınırlı değil. Gişe operasyonlarından ziyaretçi hizmetlerine, veri güvenliğinden müze mağazalarına kadar uzanan bütünleşik bir dijital yapı kurulacak. Akıllı biletleme ve çok kanallı dijital ödeme de sistemin parçaları arasında.

Müzelere fiber, 5G, yapay zekâ destekli analiz, artırılmış gerçeklik ve sesli rehber geliyor.

Müzelere fiber, 5G, yapay zekâ destekli analiz, artırılmış gerçeklik ve sesli rehber geliyor.

Proje kapsamında 216 müze ve ören yerinde fiber altyapı, kablosuz internet sistemleri ve 5G entegrasyonu kurulacak. Yapay zekâ destekli veri analitiği, dijital ziyaretçi yönetimi, sesli rehber ve dijital arşivleme uygulamalarının yanı sıra artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri de devreye alınacak. Kültürel miras verilerinin yerli sunucularda saklanacağı belirtildi.

Müze mağazaları da dönüşümün dışında kalmıyor. Mağazalarda zanaatkârların ve Somut Olmayan Kültürel Miras uygulayıcılarının hazırladığı geleneksel el sanatları, kahve ve halı gibi ürünler satılacak; bu ürünlerin yurt dışına pazarlanması da planlanıyor. Tüm sistemin 2026 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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