T.C. Kimlik Kartlarına Yeni Özellik: Müzekart Yerine Geçecek, 216 Müze ve Ören Yerine Kartla Girilecek
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T.C. kimlik kartlarına müze girişi özelliği geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dijital dönüşüm projesi kapsamında vatandaşlar, Müzekart yerine kimlik kartlarını kullanarak Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerine girebilecek. Ücret e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden ödenecek, gişede sıra beklemeye gerek kalmayacak.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Kartını okutan vatandaş, gişede beklemeden müzeye girecek.
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Süresi dolan Müzekart'ların yerini kimlik kartı alacak, mevcut kartlar ise geçerliliğini koruyacak.
Müzelere fiber, 5G, yapay zekâ destekli analiz, artırılmış gerçeklik ve sesli rehber geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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