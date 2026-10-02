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Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Vücuttaki Toksinleri Temizliyor, Kalbe İyi Geliyormuş

Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Vücuttaki Toksinleri Temizliyor, Kalbe İyi Geliyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 12:50
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyünde sonbahar alıç hasadıyla geçiyor. Dağlık ve kayalık arazilerde kendiliğinden yetişen meyve, köylülerin yıllardır sofralarından eksik olmuyor. Alıcın vücuttaki zararlı toksinleri temizlediği yönünde de çeşitli iddialar dile getiriliyor.

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Kaynak: İHA

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Boğazcumafakılı köyünde sonbaharla birlikte başlayan alıç hasadı, köylüleri saatlerce dağ yamaçlarına çıkarıyor.

Boğazcumafakılı köyünde sonbaharla birlikte başlayan alıç hasadı, köylüleri saatlerce dağ yamaçlarına çıkarıyor.

Sorgun'a bağlı Boğazcumafakılı köyünde alıç, kırsal, dağlık ve kayalık alanlarda kendiliğinden yetişiyor. Sarı ve kırmızı tonlardaki meyveler Eylül ile Kasım ayları arasında olgunlaşıyor. Köylüler bu dönemde saatlerce dolaşarak meyveleri topluyor.

Köylülerden Yusuf Doğançay, topladıkları alıcı satmadıklarını, evlerine götürüp kendilerinin tükettiğini söylüyor.

Alıcın antioksidan içeriği sayesinde kalp sağlığını koruduğu ve bağışıklığı güçlendirdiği öne sürülüyor.

Alıcın antioksidan içeriği sayesinde kalp sağlığını koruduğu ve bağışıklığı güçlendirdiği öne sürülüyor.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre alıcın içerdiği antioksidanların kalp ve damar sağlığını desteklediği, tansiyonu dengelediği öne sürülüyor. Meyvenin sindirim ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunduğu, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu da belirtiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği de iddialar arasında.

Bu bilgilerin yerel deneyimlere dayandığını, bir sağlık sorunu için alıç tüketmeden önce uzmana danışılması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Taze tüketilmesinin yanı sıra reçel, marmelat ve sirkeye dönüştürülen alıç köylerde ilgi görmeye devam ediyor.

Taze tüketilmesinin yanı sıra reçel, marmelat ve sirkeye dönüştürülen alıç köylerde ilgi görmeye devam ediyor.

Köylüler alıcı taze yemenin yanında reçel, marmelat ve sirke yapımında da kullanıyor. Özellikle alıç sirkesi, köylülerin yakın zamanda öğrendiği ve artık aradığı bir ürün haline geldi. Doğançay da alıcın kalp ve bağışıklık için faydalarını yakın zamanda öğrendiklerini belirtiyor.

Hasadın zahmetli olmasına rağmen köylüler, doğanın bu cömert armağanından yararlanmaktan memnun. Böylece alıç, hem mevsimlik bir gelenek hem de kırsalda yükselen bir sağlıklı yaşam ürünü olarak öne çıkıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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