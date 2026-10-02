Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Vücuttaki Toksinleri Temizliyor, Kalbe İyi Geliyormuş

İHA'nın aktardığı bilgilere göre alıcın içerdiği antioksidanların kalp ve damar sağlığını desteklediği, tansiyonu dengelediği öne sürülüyor. Meyvenin sindirim ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunduğu, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu da belirtiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği de iddialar arasında.

Bu bilgilerin yerel deneyimlere dayandığını, bir sağlık sorunu için alıç tüketmeden önce uzmana danışılması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.