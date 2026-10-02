Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Vücuttaki Toksinleri Temizliyor, Kalbe İyi Geliyormuş
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyünde sonbahar alıç hasadıyla geçiyor. Dağlık ve kayalık arazilerde kendiliğinden yetişen meyve, köylülerin yıllardır sofralarından eksik olmuyor. Alıcın vücuttaki zararlı toksinleri temizlediği yönünde de çeşitli iddialar dile getiriliyor.
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Kaynak: İHA
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Boğazcumafakılı köyünde sonbaharla birlikte başlayan alıç hasadı, köylüleri saatlerce dağ yamaçlarına çıkarıyor.
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Alıcın antioksidan içeriği sayesinde kalp sağlığını koruduğu ve bağışıklığı güçlendirdiği öne sürülüyor.
Taze tüketilmesinin yanı sıra reçel, marmelat ve sirkeye dönüştürülen alıç köylerde ilgi görmeye devam ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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