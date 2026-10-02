Bilim İnsanları Bir Deniz Canlısının Zehriyle Lokal Anesteziyi Haftalarca Sürdürmeyi Başardı
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Ameliyattan çıkan hastaların en çok çekindiği anlardan biri, uyuşukluk geçtikten sonra başlayan ağrı. Bugün kullanılan lokal anestezikler bu anı ancak birkaç saat, en iyi ihtimalle bir gün kadar erteleyebiliyor. ABD'deki Boston Çocuk Hastanesi'nden araştırmacılar ise bu süreyi haftalara taşıyabilecek yeni bir formül geliştirdi. Hayvan deneylerinde alınan sonuçlar, ağrı tedavisinde opioidlere alternatif arayan hekimlerin dikkatini çekti.
Kaynak: SciTechDaily
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Bugünkü lokal anestezikler en fazla bir gün idare ediyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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