Bilim İnsanları Bir Deniz Canlısının Zehriyle Lokal Anesteziyi Haftalarca Sürdürmeyi Başardı

Araştırmacılar, yeni taşıyıcıların sinir blokajını ne kadar uzatabileceğini görmek için içlerine tetrodotoksin yükledi. Balon balığı ve mavi halkalı ahtapotta bulunan bu güçlü nörotoksin, çok küçük dozlarda bile sinir sinyallerini durdurabiliyor. Aynı özellik onu etkili bir uyuşturucu ajan haline de getiriyor.

Ekip, formülasyonu sıçanların bacağındaki bir sinirin yakınına enjekte etti. Uzun süreli uyuşukluk sağlanırken ne enjeksiyon bölgesinde ne de vücudun genelinde zehirlenme belirtisine rastlandı. Bu da ilacın, vücudun temizleyebileceği kadar yavaş ama bölgeyi uyuşturmaya yetecek düzeyde salındığını gösteriyor.

Biyomateryaller ve İlaç Taşıma Laboratuvarı'nın direktörü, aynı zamanda hastanede çocuk yoğun bakım uzmanı olan Dr. Daniel Kohane, bu kombinasyonun ameliyat dönemindeki uzun süreli ağrıda opioidlerin yerine kullanılabileceğini düşünüyor. Kohane'ye göre ekip, yöntemi kronik ağrı için de değerlendirmeye başladı.

Yine de sonuçlar henüz erken aşamada. Çalışma yalnızca sıçanlarda yapıldı ve tetrodotoksin şu an insanlarda ticari olarak kullanılmıyor. Araştırmacılar, sinir blokajlarının insanlarda genellikle sıçanlara göre daha uzun sürdüğünü de hatırlatıyor.