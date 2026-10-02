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Bilim İnsanları Bir Deniz Canlısının Zehriyle Lokal Anesteziyi Haftalarca Sürdürmeyi Başardı

Bilim İnsanları Bir Deniz Canlısının Zehriyle Lokal Anesteziyi Haftalarca Sürdürmeyi Başardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 13:13
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Ameliyattan çıkan hastaların en çok çekindiği anlardan biri, uyuşukluk geçtikten sonra başlayan ağrı. Bugün kullanılan lokal anestezikler bu anı ancak birkaç saat, en iyi ihtimalle bir gün kadar erteleyebiliyor. ABD'deki Boston Çocuk Hastanesi'nden araştırmacılar ise bu süreyi haftalara taşıyabilecek yeni bir formül geliştirdi. Hayvan deneylerinde alınan sonuçlar, ağrı tedavisinde opioidlere alternatif arayan hekimlerin dikkatini çekti.

Kaynak: SciTechDaily

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Bugünkü lokal anestezikler en fazla bir gün idare ediyor

Bugünkü lokal anestezikler en fazla bir gün idare ediyor

Ameliyat sonrası ağrıyı kontrol altında tutmak, iyileşme sürecinin en zorlu kısımlarından biri. Yaygın kullanılan lokal anesteziklerin etkisi genellikle 8 ila 12 saat sürüyor. Bu da hastanın ilk günü atlattıktan sonra çoğu zaman ek ağrı kesicilere, hatta opioid grubu ilaçlara ihtiyaç duyması anlamına geliyor.

Boston Çocuk Hastanesi'ndeki ekip, bu soruna ilacın kendisini değiştirerek değil, onu taşıyan yapıyı yeniden tasarlayarak çözüm aradı. Araştırmacılar, yağ moleküllerinden oluşan mikroskobik taşıyıcılar olan lipozomları, içlerindeki ilacı çok daha yavaş bırakacak şekilde düzenledi.

Sonuç dikkat çekiciydi: Sıçanlar üzerinde denenen yeni formülasyon, lokal anesteziyi iki ila üç hafta boyunca sürdürdü. Karşılaştırma için kullanılan ticari formülasyonun etkisi ise yalnızca dört ila sekiz saat sürdü. Çalışma, 23 Eylül 2026'da Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı.

Balon balığının zehri sıçanlarda haftalarca süren uyuşukluk sağladı

Balon balığının zehri sıçanlarda haftalarca süren uyuşukluk sağladı

Araştırmacılar, yeni taşıyıcıların sinir blokajını ne kadar uzatabileceğini görmek için içlerine tetrodotoksin yükledi. Balon balığı ve mavi halkalı ahtapotta bulunan bu güçlü nörotoksin, çok küçük dozlarda bile sinir sinyallerini durdurabiliyor. Aynı özellik onu etkili bir uyuşturucu ajan haline de getiriyor.

Ekip, formülasyonu sıçanların bacağındaki bir sinirin yakınına enjekte etti. Uzun süreli uyuşukluk sağlanırken ne enjeksiyon bölgesinde ne de vücudun genelinde zehirlenme belirtisine rastlandı. Bu da ilacın, vücudun temizleyebileceği kadar yavaş ama bölgeyi uyuşturmaya yetecek düzeyde salındığını gösteriyor.

Biyomateryaller ve İlaç Taşıma Laboratuvarı'nın direktörü, aynı zamanda hastanede çocuk yoğun bakım uzmanı olan Dr. Daniel Kohane, bu kombinasyonun ameliyat dönemindeki uzun süreli ağrıda opioidlerin yerine kullanılabileceğini düşünüyor. Kohane'ye göre ekip, yöntemi kronik ağrı için de değerlendirmeye başladı.

Yine de sonuçlar henüz erken aşamada. Çalışma yalnızca sıçanlarda yapıldı ve tetrodotoksin şu an insanlarda ticari olarak kullanılmıyor. Araştırmacılar, sinir blokajlarının insanlarda genellikle sıçanlara göre daha uzun sürdüğünü de hatırlatıyor.

Yavaş salınımın sırrı soğan gibi katman katman dizilen zarlarda

Yavaş salınımın sırrı soğan gibi katman katman dizilen zarlarda

Çalışmanın en şaşırtıcı yanı, lipozomlarla ilgili yıllardır kabul gören bir varsayımı tersine çevirmesi. Bilim dünyasında, gevşek dizilen ve daha 'akışkan' yapıdaki lipitlerin ilacı daha hızlı dışarı bıraktığı düşünülüyordu. Hızlı salınım ise etkinin güçlü ama kısa sürmesine ve zehirlenme riskinin artmasına yol açabiliyor.

Ekipte araştırma mühendisi olarak görev yapan Dr. Yuan Wang, suda kolayca çözünen hidrofilik ilaçlarda durumun tam tersi olduğunu gösterdi. Lipitlerin kuyruk kısmına birden fazla çift bağ eklendiğinde moleküller sıkı paketlenemiyor ve zar daha akışkan hale geliyor. Ancak bu lipitler kendiliğinden iç içe geçmiş çok sayıda bölme oluşturuyor.

Wang'a göre akışkan zarları geçmek daha kolay olsa da ilacın aşması gereken engel sayısı arttıkça salınım ciddi biçimde yavaşlıyor. Araştırmacı bu yapıları katman katman bir soğana, hatta küre içindeki kürelere benzetiyor. Ekip, aynı tekniğin anestezikler dışında suda çözünen pek çok farklı ilacın yavaş salınımı için de kullanılabileceğini düşünüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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