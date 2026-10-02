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Yatılı Misafir Ağırlarken İnsanların Yaptığı 5 Büyük Hata

Yatılı Misafir Ağırlarken İnsanların Yaptığı 5 Büyük Hata

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 13:15
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Yatılı misafir ağırlarken onlar sıkılmasın diye her saati bir etkinlikle doldurmak iyi niyetli bir çaba gibi görünüyor. Ancak görüşüne başvurulan dört görgü kuralı uzmanı, bunun ev sahiplerinin en büyük hatalarından biri olduğu konusunda hemfikir.

Ayrıntılar haberimizde.

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Misafirler de bir süre baş başa kalıp dinlenmek istiyor.

Misafirler de bir süre baş başa kalıp dinlenmek istiyor.

Uzmanlara göre dolu bir program misafirleri yoruyor, birlikte geçirilecek plansız ve akılda kalan anları da ortadan kaldırıyor.

Görgü kuralları uzmanı Rosalinda Oropeza Randall, 'Onlar da çoğumuz gibi yoğun programlarına, yığılan çamaşırlara ve randevulara ara veriyorlar. Sırf bu yüzden bile boş zaman hoş bir lükstür' diyor.

En çok hatırlanan anlar çoğu zaman plansız geçen sakin saatler oluyor.

En çok hatırlanan anlar çoğu zaman plansız geçen sakin saatler oluyor.

Görgü kuralları ve sınırlar uzmanı Jenny Dreizen, 'Çocuklar kaynaşır, yetişkinler yakınlaşır, güzel sohbetler edilir. Müzeler önemli ve eğlencelidir ama misafirlerinizin aklında kalacak olan büyük ihtimalle birlikte geçirdiğiniz sakin bir sabahtır' diyor.

Randall ise boş zamanı da programa yazmamayı öneriyor. Bunun yerine yakındaki bir yürüyüş yolundan bahsetmek, şekerleme için uygun bir şezlong göstermek ya da odaya birkaç kitap bırakmak yetiyor. Misafirlere kendilerine vakit ayırmalarını beklediğinizi söylemek de her an 'hazır' olmak zorunda olmadıklarını hissettiriyor.

Ev sahibinin de dinlenmeye ihtiyacı var.

Ev sahibinin de dinlenmeye ihtiyacı var.

Görgü kuralları uzmanı Jodi RR Smith, sabah bir etkinlik, ardından birlikte öğle yemeği ve öğleden sonra serbest zaman içeren bir plan öneriyor.

Smith'e göre böyle bir düzen misafirlere odalarına çekilip dinlenme fırsatı veriyor, ev sahibine de ağırlamanın sorumluluğundan kısa bir mola sağlıyor.

Sabah rutinini önceden konuşmak, misafiri tahmin yürütmek zorunda bırakmıyor.

Sabah rutinini önceden konuşmak, misafiri tahmin yürütmek zorunda bırakmıyor.

Misafirler sizden önce uyandığında ne yapacaklarını bilemeyebiliyor. Randall, onlara sabah alışkanlıklarını sormayı ve sizin ne zaman kalktığınızı anlatmayı öneriyor.

Misafir erkenden kahve içiyorsa kahve makinesinin zamanlayıcısını ayarlamak, kahvaltılıkların yerini göstermek işi kolaylaştırıyor. Randall'a göre evde alarm sistemi varsa şifresini cihazın yakınına bırakmak da sizden önce çıkacak misafiri zor durumda bırakmıyor.

Banyoyu hazırlamayı unutmak da sık yapılan hatalardan.

Banyoyu hazırlamayı unutmak da sık yapılan hatalardan.

Dreizen, 'Havlular, yedek tuvalet kâğıdı ve hangi banyonun 'onların' olduğunu bilmek, misafir orada durup tek havlunuzu kullanıp kullanmamakta tereddüt edene kadar çok basit görünür' diyor.

Görgü kuralları uzmanı Jennifer Porter'ın misafir odası listesinde ise havlu, su bardağı ve sürahi, kulak tıkacı, göz bandı, tik tak sesi çıkarmayan bir çalar saat, başucu lambası ve ev terliği var. Porter, Wi-Fi ağının adını ve şifresini küçük bir çerçeveye koyup göz önünde bırakmayı da öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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