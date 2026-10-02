Yatılı Misafir Ağırlarken İnsanların Yaptığı 5 Büyük Hata

Dreizen, 'Havlular, yedek tuvalet kâğıdı ve hangi banyonun 'onların' olduğunu bilmek, misafir orada durup tek havlunuzu kullanıp kullanmamakta tereddüt edene kadar çok basit görünür' diyor.

Görgü kuralları uzmanı Jennifer Porter'ın misafir odası listesinde ise havlu, su bardağı ve sürahi, kulak tıkacı, göz bandı, tik tak sesi çıkarmayan bir çalar saat, başucu lambası ve ev terliği var. Porter, Wi-Fi ağının adını ve şifresini küçük bir çerçeveye koyup göz önünde bırakmayı da öneriyor.