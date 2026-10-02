Uzaydayken Üçüncü Kez Baba Olacak: 6 Ay Sonra Dünyaya Dönünce Bebeğini Görecek
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NASA'nın Crew-13 görevinde dört astronot, SpaceX Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçtu.
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44 yaşındaki Kutryk'ın eşi Heather, görevin yaklaşık ortasında üçüncü çocuklarını dünyaya getirecek.
Altı ay sürecek görevde ekip, mikro yerçekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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