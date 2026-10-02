Uzaydayken Üçüncü Kez Baba Olacak: 6 Ay Sonra Dünyaya Dönünce Bebeğini Görecek

Ekip biyomedikal araştırmalar ve insan performansı üzerine odaklanacak. Kanada'nın öncülük ettiği Cardiobreath ve Astrofit deneyleri kalp ve damar sağlığının izlenmesine yönelik. Kutryk ayrıca Canadarm2 robot kolunu da kullanacak. Astronot, çalışmalarla Dünya'da yaşanan tıbbi sorunlara çözüm arayıp uzay ortamından yalnızca bir araç olarak yararlandıklarını söylüyor.

Kutryk yanında ayrıca, büyük dedelerinin Kanada'ya göç ederken getirdiği yüz yıllık bir Ukrayna cep saatini de götürüyor.