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Uzaydayken Üçüncü Kez Baba Olacak: 6 Ay Sonra Dünyaya Dönünce Bebeğini Görecek

Uzaydayken Üçüncü Kez Baba Olacak: 6 Ay Sonra Dünyaya Dönünce Bebeğini Görecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 13:15
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Kanadalı astronot Joshua Kutryk, NASA'nın Crew-13 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. 6 ay sürecek görevinin ortasında ise Dünya'da çok farklı bir gelişme yaşanacak. Kutryk, yörüngede bulunurken üçüncü kez baba olacak.

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Kaynak: 1, 2

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NASA'nın Crew-13 görevinde dört astronot, SpaceX Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçtu.

NASA'nın Crew-13 görevinde dört astronot, SpaceX Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçtu.

Mürettebatın komutanlığını ABD'li Jessica Watkins üstleniyor. Pilot koltuğunda yine ABD'li Luke Delaney yer alıyor. Kanadalı Joshua Kutryk ile Rus Sergey Teteryatnikov ise görev uzmanı olarak ekipte bulunuyor. Ekip, yaklaşık 7 saat 55 dakikalık yolculuğun ardından istasyona ulaştı.

44 yaşındaki Kutryk'ın eşi Heather, görevin yaklaşık ortasında üçüncü çocuklarını dünyaya getirecek.

44 yaşındaki Kutryk'ın eşi Heather, görevin yaklaşık ortasında üçüncü çocuklarını dünyaya getirecek.

Alberta'nın Fort Saskatchewan kentinden olan Kutryk, Kanada Uzay Ajansı adına uçuyor ve Kanada'nın dördüncü uzun süreli ISS görevini üstleniyor. Ajans, bu süreçte aileye destek verecek ekiplerin hazır olduğunu belirtiyor. Kutryk görev öncesinde çocuğun doğumunun görevin tam ortasına denk gelmesini 'mükemmel zamanlama' diye nitelemişti.

Astronot, sosyal medya paylaşımında ise göreve çıkarken 'Arkamda hayatta değer verdiğim her şeyi bırakmıştım' ifadelerini kullandı.

Altı ay sürecek görevde ekip, mikro yerçekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyecek.

Altı ay sürecek görevde ekip, mikro yerçekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyecek.

Ekip biyomedikal araştırmalar ve insan performansı üzerine odaklanacak. Kanada'nın öncülük ettiği Cardiobreath ve Astrofit deneyleri kalp ve damar sağlığının izlenmesine yönelik. Kutryk ayrıca Canadarm2 robot kolunu da kullanacak. Astronot, çalışmalarla Dünya'da yaşanan tıbbi sorunlara çözüm arayıp uzay ortamından yalnızca bir araç olarak yararlandıklarını söylüyor.

Kutryk yanında ayrıca, büyük dedelerinin Kanada'ya göç ederken getirdiği yüz yıllık bir Ukrayna cep saatini de götürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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