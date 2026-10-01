Türk Mühendislerin Geliştirdiği Akıllı Kolye 55 Milyon Hastaya Umut Oldu

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 55 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunuyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ekleniyor. Projenin çıkış noktası ise Dilara Türkeş'in babaannesinin yaşadığı zorlu hastalık süreci oldu. Türkeş, hafızanın zamanla silikleşmesine karşı ne yapabileceklerini düşünürken koku duyusuna odaklandıklarını söylüyor.

Emir Alapala ise lise yıllarında kullandıkları bir parfümün kokusunu yıllar sonra duyduklarında anıların zihinde canlanmasının kendilerine ilham verdiğini belirtiyor. Bilimsel araştırmaların da kokunun beyindeki hafıza merkezini hızla uyardığını doğrulaması üzerine proje başlatıldı.