Türk Mühendislerin Geliştirdiği Akıllı Kolye 55 Milyon Hastaya Umut Oldu
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Türk mühendisler Dilara Türkeş ve Emir Alapala, Alzheimer hastalarının hafızasını koku yoluyla desteklemek için 'ReminiScent' adını verdikleri akıllı bir kolye geliştirdi. Proje, 2026 James Dyson Ödülü'nde Türkiye birincisi seçilerek 4 Kasım'da düzenlenecek dünya finalinde ülkeyi temsil edecek.
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Babaannesinin Alzheimer sürecine şahit olan genç mühendisler, hafızayı koku duyusu üzerinden desteklemeye odaklandı.
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Kolyedeki 16 milimetrelik devre, düzenli aralıklarla soğuk koku buharı salgılayarak tamamen otonom çalışıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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