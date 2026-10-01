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Türk Mühendislerin Geliştirdiği Akıllı Kolye 55 Milyon Hastaya Umut Oldu

Türk Mühendislerin Geliştirdiği Akıllı Kolye 55 Milyon Hastaya Umut Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 19:55
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Türk mühendisler Dilara Türkeş ve Emir Alapala, Alzheimer hastalarının hafızasını koku yoluyla desteklemek için 'ReminiScent' adını verdikleri akıllı bir kolye geliştirdi. Proje, 2026 James Dyson Ödülü'nde Türkiye birincisi seçilerek 4 Kasım'da düzenlenecek dünya finalinde ülkeyi temsil edecek.

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Babaannesinin Alzheimer sürecine şahit olan genç mühendisler, hafızayı koku duyusu üzerinden desteklemeye odaklandı.

Babaannesinin Alzheimer sürecine şahit olan genç mühendisler, hafızayı koku duyusu üzerinden desteklemeye odaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 55 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunuyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ekleniyor. Projenin çıkış noktası ise Dilara Türkeş'in babaannesinin yaşadığı zorlu hastalık süreci oldu. Türkeş, hafızanın zamanla silikleşmesine karşı ne yapabileceklerini düşünürken koku duyusuna odaklandıklarını söylüyor.

Emir Alapala ise lise yıllarında kullandıkları bir parfümün kokusunu yıllar sonra duyduklarında anıların zihinde canlanmasının kendilerine ilham verdiğini belirtiyor. Bilimsel araştırmaların da kokunun beyindeki hafıza merkezini hızla uyardığını doğrulaması üzerine proje başlatıldı.

Kolyedeki 16 milimetrelik devre, düzenli aralıklarla soğuk koku buharı salgılayarak tamamen otonom çalışıyor.

Kolyedeki 16 milimetrelik devre, düzenli aralıklarla soğuk koku buharı salgılayarak tamamen otonom çalışıyor.

Hastanın boynunda taşıyabileceği ergonomik yapıda tasarlanan kolyenin üzerinde hastanın adı, kan grubu ve yakınının iletişim numarası yer alıyor. Cihaz, 16 milimetrelik kompakt bir devreye sığdırıldı ve düzenli aralıklarla soğuk koku buharı salgılayarak tamamen otonom biçimde çalışıyor. Proje sayfasında, sistemin ultrasonik atomizasyonla ve saatte bir kısa süreli mikro dozlar halinde çalıştığı belirtiliyor.

Genç mühendisler, yarışmanın ardından yatırımcı desteğiyle cihazı seri üretime geçirmeyi hedefliyor. Ekibin sonraki adımları arasında hastaların kaybolma riskine karşı konum takibi eklemek de yer alıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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