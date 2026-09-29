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Yerin 300 Metre Altında Kazara Dev Kristaller Buldular: Her Biri 50 Tonluk

Yerin 300 Metre Altında Kazara Dev Kristaller Buldular: Her Biri 50 Tonluk

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 11:47
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Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan Naica Madeni’nin yaklaşık 300 metre altında yürütülen kazı çalışmaları sırasında keşfedilen Kristaller Mağarası, doğanın en büyüleyici jeolojik oluşumlarına ev sahipliği yapıyor. Yerin derinliklerinde gizlenen bu doğa harikası, zemin ve duvarlarından yükselen devasa boyutlardaki selenit kristalleriyle bilim dünyasını şaşırtmayı sürdürüyor.

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Kaynak: https://science.howstuffworks.com/env...
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Madencilerin tesadüfi keşfi yer altındaki devasa oluşumları gün yüzüne çıkardı

Madencilerin tesadüfi keşfi yer altındaki devasa oluşumları gün yüzüne çıkardı

2000 yılında yeni bir tünel açma faaliyeti yürüten madenci kardeşlerin tesadüfen ulaştığı bu özel alan, alçı taşının ender bir çeşidi olan dev selenit kristalleriyle örtülü halde bulundu. Yüzlerce metre genişlikteki mağara boşluğunda sütunlar halinde yükselen kristallerin boyu yer yer 11,4 metreye kadar ulaşırken ağırlıkları ise 55 tonu buluyor. İçeride adım atmayı dahi güçleştiren bu muazzam yapılar, dünya üzerinde bugüne kadar tespit edilen en büyük doğal kristal oluşumları arasında sayılıyor.

Yüz binlerce yıllık jeolojik süreç benzersiz bir büyüme ortamı hazırladı

Yüz binlerce yıllık jeolojik süreç benzersiz bir büyüme ortamı hazırladı

Mağaradaki devasa kristallerin kökeni, yaklaşık 500 bin yıl öncesine uzanan karmaşık bir jeolojik mekanizmaya dayanıyor. Yerin altındaki magma odasından beslenen 58 derece sıcaklıktaki mineralli sular, mağara boşluğunu yüz binlerce yıl boyunca tamamen dolu tuttu. Suyun içerisindeki kalsiyum sülfat molekülleri, sıcaklığın neredeyse hiç değişmediği bu kararlı ortamda ağır ağır çökerek selenit kristallerine dönüştü. Maden şirketinin yeraltı suyunu pompalar yardımıyla dışarı tahliye etmesi sonucu bu dev sütunlar görünür hale geldi.

Cehennem sıcaklığını andıran aşırı koşullar araştırmacıları sınırlarını zorlamaya zorluyor

Cehennem sıcaklığını andıran aşırı koşullar araştırmacıları sınırlarını zorlamaya zorluyor

Görsel açıdan eşsiz bir büyüleyicilik sunan Kristaller Mağarası, insan fizyolojisi açısından gezegenin en zorlu ortamlarından biri konumunda yer alıyor. Yüzde 90 ile 99 arasında seyreden nem oranı ve 58 dereceye ulaşan sıcaklık, koruyucu kıyafetler olmadan alanda 10 dakikadan fazla kalmayı imkansız kılıyor. Bilim insanları, hayati tehlike oluşturan bu koşullarda araştırma yapabilmek için sırtlarında buzdolabı soğutmalı özel giysiler ve oksijen maskeleri taşımak durumunda kalıyor.

Pompaların durdurulmasıyla mağara yeniden doğal su tabakasının altına gömüldü

Pompaların durdurulmasıyla mağara yeniden doğal su tabakasının altına gömüldü

Maden ocaklarındaki çalışmaların sona ermesiyle birlikte su tahliye pompaları kapatıldı ve mağara yeniden doğal yeraltı sularıyla dolmaya başladı. Suyun tekrardan alanı kaplaması, hem dev kristal sütunlarını atmosferik bozulmalardan koruyor hem de doğanın bu benzersiz yapıları büyütmeye devam etmesini sağlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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