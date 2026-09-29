Yerin 300 Metre Altında Kazara Dev Kristaller Buldular: Her Biri 50 Tonluk
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Kaynak: https://science.howstuffworks.com/env...
Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan Naica Madeni’nin yaklaşık 300 metre altında yürütülen kazı çalışmaları sırasında keşfedilen Kristaller Mağarası, doğanın en büyüleyici jeolojik oluşumlarına ev sahipliği yapıyor. Yerin derinliklerinde gizlenen bu doğa harikası, zemin ve duvarlarından yükselen devasa boyutlardaki selenit kristalleriyle bilim dünyasını şaşırtmayı sürdürüyor.
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Madencilerin tesadüfi keşfi yer altındaki devasa oluşumları gün yüzüne çıkardı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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