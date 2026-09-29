Yerin 300 Metre Altında Kazara Dev Kristaller Buldular: Her Biri 50 Tonluk

2000 yılında yeni bir tünel açma faaliyeti yürüten madenci kardeşlerin tesadüfen ulaştığı bu özel alan, alçı taşının ender bir çeşidi olan dev selenit kristalleriyle örtülü halde bulundu. Yüzlerce metre genişlikteki mağara boşluğunda sütunlar halinde yükselen kristallerin boyu yer yer 11,4 metreye kadar ulaşırken ağırlıkları ise 55 tonu buluyor. İçeride adım atmayı dahi güçleştiren bu muazzam yapılar, dünya üzerinde bugüne kadar tespit edilen en büyük doğal kristal oluşumları arasında sayılıyor.