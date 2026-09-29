Arda Turan, Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Saldırıda Alevler İçinde Kalan Binanın Görüntülerini Paylaştı
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Rusya'nın 28 Eylül'de Kiev'e düzenlediği ve gün boyu süren saldırıların görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Turan'ın kulübün resmi hesabı üzerinden hikâyesine taşıdığı 18 saniyelik videoda, şehir merkezinde alevler ve kara duman içinde kalan tarihi bir bina ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri görülüyor. Ukrayna basınına göre Rusya gün içinde başkente 124 insansız hava aracı gönderdi, hava savunması bunların 86'sını düşürdü. Saldırılarda Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binası tutuştu, Olimpiyat Stadı'na birkaç sokak mesafedeki Dobrobut sağlık merkezi de vuruldu. Sağlık merkezinde 7 kişi yaralanırken bunların 6'sının çalışan olduğu açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise başkentte aralarında çocukların da bulunduğu en az 24 kişinin yaralandığını duyurdu.
Arda Turan'ın paylaştığı görüntülerde Kiev'in merkezindeki tarihi bina alevler içinde kaldı
Arda Turan savaş hakkında daha önce "Şu an savaşın zamanı değil" demişti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın