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Arda Turan, Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Saldırıda Alevler İçinde Kalan Binanın Görüntülerini Paylaştı

Arda Turan, Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Saldırıda Alevler İçinde Kalan Binanın Görüntülerini Paylaştı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 12:08
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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Rusya'nın 28 Eylül'de Kiev'e düzenlediği ve gün boyu süren saldırıların görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Turan'ın kulübün resmi hesabı üzerinden hikâyesine taşıdığı 18 saniyelik videoda, şehir merkezinde alevler ve kara duman içinde kalan tarihi bir bina ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri görülüyor. Ukrayna basınına göre Rusya gün içinde başkente 124 insansız hava aracı gönderdi, hava savunması bunların 86'sını düşürdü. Saldırılarda Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binası tutuştu, Olimpiyat Stadı'na birkaç sokak mesafedeki Dobrobut sağlık merkezi de vuruldu. Sağlık merkezinde 7 kişi yaralanırken bunların 6'sının çalışan olduğu açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise başkentte aralarında çocukların da bulunduğu en az 24 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Arda Turan'ın paylaştığı görüntülerde Kiev'in merkezindeki tarihi bina alevler içinde kaldı

Arda Turan savaş hakkında daha önce "Şu an savaşın zamanı değil" demişti

Arda Turan savaş hakkında daha önce "Şu an savaşın zamanı değil" demişti

Turan'ın savaşın gölgesinde çalışmaya dair sözleri ilk kez gündeme gelmiyor. Kasım 2025'te Konferans Ligi'ndeki Shamrock Rovers maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'da gündelik hayatın nasıl sürdüğünü şöyle anlatmıştı: 'Bombalar patlarken, roketler ve dronlar uçarken insanlar yaşamaya devam ediyor.' Aynı konuşmada çocuklara özellikle değinen Turan, 'Şu an çocuklar için hayat çok zor. Savaş nedir ki? Çocuklar Mars'ı, başka gezegenleri hayal edebilirdi' demiş, ardından 'Şu an savaşın zamanı değil. Çocuklar savaş düşünmek zorunda kalmamalı' diye eklemişti. Sözleri yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası basında da geniş yer bulmuştu.

Ağustos ayında Kiev'e yapılan bir başka büyük saldırının ardından ise o geceyi anlatmıştı. Önce odasında olduğunu, sonra 10-12 oyuncusuyla birlikte sığınağa indiğini söyleyen Turan, oyunculara ertesi gün sahaya çıkıp çıkamayacaklarını sorduğunu, buna rağmen hepsinin oynamak istediğini aktarmıştı. 'Alıştım demek istemiyorum ama bununla yaşamayı öğreniyoruz sanki' diyen Turan, 'Umarım dünyaya bir an önce barış gelir. Ne için olduğunu hâlâ anlamış değilim' sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı.

Genç teknik adam, savaş koşullarının sahaya yansımasından da şikâyetçi. Maçlara uzun yolculuklarla gidildiğini ve takımın yeterince dinlenemediğini söyleyen Turan, bu nedenle Ukrayna Futbol Federasyonu'na da sitem etmişti. 2014'ten bu yana kendi şehri Donetsk'te maç oynayamayan Shakhtar, bugün de ev sahibi olduğu maçları farklı şehirlerde oynamayı sürdürüyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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