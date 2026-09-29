Arda Turan, Rusya'nın Kiev'e Düzenlediği Saldırıda Alevler İçinde Kalan Binanın Görüntülerini Paylaştı

Turan'ın savaşın gölgesinde çalışmaya dair sözleri ilk kez gündeme gelmiyor. Kasım 2025'te Konferans Ligi'ndeki Shamrock Rovers maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'da gündelik hayatın nasıl sürdüğünü şöyle anlatmıştı: 'Bombalar patlarken, roketler ve dronlar uçarken insanlar yaşamaya devam ediyor.' Aynı konuşmada çocuklara özellikle değinen Turan, 'Şu an çocuklar için hayat çok zor. Savaş nedir ki? Çocuklar Mars'ı, başka gezegenleri hayal edebilirdi' demiş, ardından 'Şu an savaşın zamanı değil. Çocuklar savaş düşünmek zorunda kalmamalı' diye eklemişti. Sözleri yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası basında da geniş yer bulmuştu.

Ağustos ayında Kiev'e yapılan bir başka büyük saldırının ardından ise o geceyi anlatmıştı. Önce odasında olduğunu, sonra 10-12 oyuncusuyla birlikte sığınağa indiğini söyleyen Turan, oyunculara ertesi gün sahaya çıkıp çıkamayacaklarını sorduğunu, buna rağmen hepsinin oynamak istediğini aktarmıştı. 'Alıştım demek istemiyorum ama bununla yaşamayı öğreniyoruz sanki' diyen Turan, 'Umarım dünyaya bir an önce barış gelir. Ne için olduğunu hâlâ anlamış değilim' sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı.

Genç teknik adam, savaş koşullarının sahaya yansımasından da şikâyetçi. Maçlara uzun yolculuklarla gidildiğini ve takımın yeterince dinlenemediğini söyleyen Turan, bu nedenle Ukrayna Futbol Federasyonu'na da sitem etmişti. 2014'ten bu yana kendi şehri Donetsk'te maç oynayamayan Shakhtar, bugün de ev sahibi olduğu maçları farklı şehirlerde oynamayı sürdürüyor.