Arda Turan'ın Ukrayna'da Bile Türk Hakeminden Kaçamaması Sosyal Medyanın Diline Düştü

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına PSV Eindhoven deplasmanında çıktı. UEFA'nın karşılaşmaya atadığı hakem ise Halil Umut Meler'di. Arda Turan maç öncesi bu durumu esprili biçimde değerlendirmiş, 'Benim için iyi mi kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim' demişti.

Ancak 86. dakikada Meler'in verdiği bir faul kararı sonrası teknik alanda çılgına döndü, bağırıp zıplayarak tepki gösterdi ve yardımcıları tarafından sakinleştirildi. Maç 1-1 sona ererken görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.