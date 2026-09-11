Arda Turan'ın Ukrayna'da Bile Türk Hakeminden Kaçamaması Sosyal Medyanın Diline Düştü
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına PSV Eindhoven deplasmanında çıktı. UEFA'nın karşılaşmaya atadığı hakem ise Halil Umut Meler'di. Arda Turan maç öncesi bu durumu esprili biçimde değerlendirmiş, 'Benim için iyi mi kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim' demişti.
Ancak 86. dakikada Meler'in verdiği bir faul kararı sonrası teknik alanda çılgına döndü, bağırıp zıplayarak tepki gösterdi ve yardımcıları tarafından sakinleştirildi. Maç 1-1 sona ererken görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
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Yorumlardaki hakim espri: Ülkeden kaçtı ama Avrupa'da yine karşısına çıktı.
Ligden ayrılmak da yetmemiş.
Maç öncesi sözlerini hatırlatanlar oldu.
Olayı kulüp rekabetine bağlayanlar eksik olmadı.
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Pozisyonu teknik olarak tartışanlar da vardı.
Tepkiyi fazla bulanlar da oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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