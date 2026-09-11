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Arda Turan'ın Ukrayna'da Bile Türk Hakeminden Kaçamaması Sosyal Medyanın Diline Düştü

Arda Turan'ın Ukrayna'da Bile Türk Hakeminden Kaçamaması Sosyal Medyanın Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 10:40
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına PSV Eindhoven deplasmanında çıktı. UEFA'nın karşılaşmaya atadığı hakem ise Halil Umut Meler'di. Arda Turan maç öncesi bu durumu esprili biçimde değerlendirmiş, 'Benim için iyi mi kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim' demişti.

Ancak 86. dakikada Meler'in verdiği bir faul kararı sonrası teknik alanda çılgına döndü, bağırıp zıplayarak tepki gösterdi ve yardımcıları tarafından sakinleştirildi. Maç 1-1 sona ererken görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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O anlar böyle kaydedildi:

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Maç öncesi sözlerini hatırlatanlar oldu.

Maç öncesi sözlerini hatırlatanlar oldu.
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Olayı kulüp rekabetine bağlayanlar eksik olmadı.

Olayı kulüp rekabetine bağlayanlar eksik olmadı.
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Kader...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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