İlhan Mansız, A Milli Takımımızın Bir Sonraki Teknik Direktörünün Arda Turan Olabileceğini Söyledi
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Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilen A Milli Futbol takımımız turnuvaya veda etti. Erken gelen vedanın ardından futbolculara ve teknik direktör Montella'ya tepki yağdı. Montella'ya yapılan istifa çağrılarının ardından İlhan Mansız, yeni teknik direktörün Arda Turan olabileceğini açıkladı.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a yenilen Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti.
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Tivibuspor ekranlarında kupaya veda etmemizin ardından yorumlarda bulunan İlhan Mansız, yeni teknik direktörün Arda Turan olabileceğini dile getirdi.
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