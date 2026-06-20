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İlhan Mansız, A Milli Takımımızın Bir Sonraki Teknik Direktörünün Arda Turan Olabileceğini Söyledi

etiket İlhan Mansız, A Milli Takımımızın Bir Sonraki Teknik Direktörünün Arda Turan Olabileceğini Söyledi

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 10:09
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Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilen A Milli Futbol takımımız turnuvaya veda etti. Erken gelen vedanın ardından futbolculara ve teknik direktör Montella'ya tepki yağdı. Montella'ya yapılan istifa çağrılarının ardından İlhan Mansız, yeni teknik direktörün Arda Turan olabileceğini açıkladı.

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a yenilen Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a yenilen Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti.

Son maçını ABD ile yapacak olan A Milli Takımımızın gruptan çıkma şansı kalmadı. Milli takımın Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım olmasıyla birlikte futbolculara tepki yağdı, fatura teknik direktör Montella'ya kesildi. İstifa seslerinin yükselmesiyle birlikte daha şimdiden A Milli Takımımızın yeni teknik direktörünün kim olacağı konuşulmaya başlandı.

Tivibuspor ekranlarında kupaya veda etmemizin ardından yorumlarda bulunan İlhan Mansız, yeni teknik direktörün Arda Turan olabileceğini dile getirdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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