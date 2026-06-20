İlhan Mansız, A Milli Takımımızın Bir Sonraki Teknik Direktörünün Arda Turan Olabileceğini Söyledi

Son maçını ABD ile yapacak olan A Milli Takımımızın gruptan çıkma şansı kalmadı. Milli takımın Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım olmasıyla birlikte futbolculara tepki yağdı, fatura teknik direktör Montella'ya kesildi. İstifa seslerinin yükselmesiyle birlikte daha şimdiden A Milli Takımımızın yeni teknik direktörünün kim olacağı konuşulmaya başlandı.