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Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti, Tepki Çığ Gibi Büyüdü: "Montella İstifa!"

etiket Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti, Tepki Çığ Gibi Büyüdü: "Montella İstifa!"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 09:35
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Türkiye'nin Paraguay karşısındaki yenilgisiyle Dünya Kupası'na veda etmesi tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, yorumcular futbolcuların potansiyellerini öne çıkarmadıklarını dile getirerek göz göre göre Dünya Kupası'na veda edildiğini savundu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonu yaptığı açıklamada 'Kader bizden yana değildi. Nasipten ötesi yok' dedi. Montella'nın performansı ve açıklamalarına tepkiler art arda geldi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya tepki yağdı. Kullanıcılar "Montella istifa" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya tepki yağdı. Kullanıcılar "Montella istifa" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye gruptan çıkma şansı kalmadı.

Maçta kaçan gol izleyenlere saç baş yoldurturken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcular ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella tepkilerin odağında yer aldı. 

Montella maçın ardından “Nasipten ötesi yok, kader bizden yana değildi” dedi. Montella’ya tepki yağdı.

Montella'ya gelen tepkilerden bazılar şöyle:

Montella'ya gelen tepkilerden bazılar şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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