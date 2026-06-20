Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti, Tepki Çığ Gibi Büyüdü: "Montella İstifa!"
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Türkiye'nin Paraguay karşısındaki yenilgisiyle Dünya Kupası'na veda etmesi tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, yorumcular futbolcuların potansiyellerini öne çıkarmadıklarını dile getirerek göz göre göre Dünya Kupası'na veda edildiğini savundu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonu yaptığı açıklamada 'Kader bizden yana değildi. Nasipten ötesi yok' dedi. Montella'nın performansı ve açıklamalarına tepkiler art arda geldi.
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya tepki yağdı. Kullanıcılar "Montella istifa" dedi.
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Montella'ya gelen tepkilerden bazılar şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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