Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti, Tepki Çığ Gibi Büyüdü: "Montella İstifa!"

Türkiye'nin Paraguay karşısındaki yenilgisiyle Dünya Kupası'na veda etmesi tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, yorumcular futbolcuların potansiyellerini öne çıkarmadıklarını dile getirerek göz göre göre Dünya Kupası'na veda edildiğini savundu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonu yaptığı açıklamada 'Kader bizden yana değildi. Nasipten ötesi yok' dedi. Montella'nın performansı ve açıklamalarına tepkiler art arda geldi.